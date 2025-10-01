¿Sorprendió a Chile? El particular cambio de Japón que marcó triunfo en el Estadio Nacional

La selección de Japón dio el batacazo en la segunda fecha del Mundial Sub 20. La escuadra nipona superó por 2-0 a Chile y se alza como el nuevo líder del grupo A.

Con anotaciones de Rion Ichihara (53’) y Yumeki Yokoyama (82’), los asiáticos silenciaron el Estadio Nacional y ahora tienen la primera chance de avanzar a octavos de final.

Sin embargo, el resultado contó con la particularidad de que recibieron dos penales a su favor. El primero en el minuto 35 y que Rento Takaoka falló ante la gran tapada del chileno Sebastián Mella.

Pero en el complemento la tarjeta verde nuevamente apareció y ahora con penal de Willy Chatiliez. Lo que ahora el capitán Rion Ichihara no perdonó ya que tuvo una sútil definición que rompió todo libreto y abrió el marcador.

El cambio que marcó triunfo de Japón

Un cambio en el ejecutor que sorprendió al meta nacional y que designó el propio plantel. Ya que todo indicaba que nuevamente Takaoka iba a ser el encargado de buscar su revancha.

“Rento era el encargado de patear el penal. Pero lo cambiaron. Bueno, respeto su decisión ya que resultó”, confesó el adiestrador Yuzo Funakoshi en zona mixta. Es que por más que hicieron indicaciones, la confianza de su capitán prevaleció y permitió el triunfo de este martes.

Pero los jugadores nipones confesaron que no pudieron escuchar de la mejor forma las indicaciones de su DT por el fuerte aliento que recibió Chile de parte de los más de 41 mil hinchas que llegaron al Nacional. “Sí era difícil escuchar a mis compañeros por el ruido que había en el estadio. Eso nos complicó por un instante. Pero pudimos entendernos bien con mis compañeros”, expresó Rei Umeki en zona mixta.

Pese a ello, el adiestrador nipón recalcó que agradecen el cariño que han recibido en el país y ahora se abre el apetito con seguir haciendo historia en Chile. “¿Qué les puedo decir del apoyo que hemos recibido? Solo me queda agradecer. Muchas gracias”, sentenció Funakoshi que ahora se mentaliza en el partido ante Nueva Zelanda.

