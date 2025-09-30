No convenció en su debut. La Selección Chilena Sub-20 consiguió un triunfo ante Nueva Zelanda, en su primer partido del Grupo A del Mundial de la categoría. Fue ajustado y pocos lo preveían así.

Esto hizo que las alarmas sonaran para Nicolás Córdova, el DT de La Rojita. Sobre todo, considerando que Japón era el próximo rival y los nipones venían de ganar sobradamente ante Egipto.

Es el partido de la tarde de este martes, precisamente. Chile saldrá a buscar no sólo el triunfo ante los del Sol Naciente, sino, también, a intentar solventar la confianza de todo un país en ellos.

Dictamen de la Inteligencia Artificial

Una que sabe hacer pronósticos es la Inteligencia Artificial. En este caso, Copilot, la IA de Microsoft, nos entregó en detalle su pronóstico para el partido de esta tarde. Incluso, con marcador mediante.

“Creo que Chile conseguirá un empate 1-1 ante Japón en el Nacional. Será un partido muy parejo en el que La Roja aprovechará su empuje local, pero los nipones tienen la solvencia para no dejar puntos en Santiago“, aseguró la IA, que entregó los conceptos claves de su decisión.

A favor de los japoneses, Copilot puso énfasis en su solidez. “Japón impone su disciplina táctica y transiciones rápidas que exponen cualquier espacio en defensa”, aseguró. Mientras que, a favor de Chile dio el aspecto de la localía. “El Estadio Nacional alienta sin tregua y potencia la intensidad chilena”, comentó.

“Un empate pondría a Chile muy cerca de octavos, dependiendo luego del duelo contra Egipto. Si logra neutralizar la transición japonesa y aprovechar su envión local, La Roja Sub-20 podrá confirmar su candidatura y resolver el pase con tranquilidad en la última jornada“, cerró.

Chile enfrentará a Japón en su segundo partido del Mundial Sub-20 | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena en el Mundial Sub-20?

