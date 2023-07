Polémica generó la decisión de Claudio Bravo de privilegiar sus vacaciones por sobre los amistosos de la selección chilena de junio, dejando el puesto de arquero libre para que Cristóbal Campos, Gabriel Arias y Brayan Cortés pudieran ver acción ante Cuba, República Dominicana y Bolivia respectivamente.

“Estoy en una situación de mi carrera que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la selección. Lo que sí es que ahora lo dejé claro es que necesitaba un periodo de descanso, voy a cumplir 41 años y quieras o no eso también se nota”, afirmó sobre esto el propio Bravo hace algunas jornadas.

En ese sentido, el portero bicampeón de América también declaró que “llevo jugando afuera 18 temporadas continuas, no es menor tampoco, y me tocó un tramo duro en La Liga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan voy a estar”.

Uno que entregó su visión al respecto fue Jorge Valdivia, ex compañero de Bravo en Colo Colo y la selección chilena, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio se cuadró con el meta del Betis y se la jugó con darle la titularidad de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Me quedó con dos cosa que dice Claudio, primero que está disponible y luego que, es fundamental, el momento actual. Con él jugando a un buen nivel, es el arquero titular de la selección chilena. Si no es así, ahí puede cambiar un poco el asunto”, afirmó el Mago.

“Si Bravo juega bien en España debe ser el titular en la selección chilena”

En ese sentido, el ex volante declaró que “él necesitaba un descanso. Tiene 41 años y eso lo entiendo. Es distinto un Claudio Bravo activo jugando fin de semana a fin de semana, con toda la experiencia que tiene jugando en España”.

“A un buen nivel debe ser el arquero titular y eso es una buena noticia para la selección. Si no es el titular en España, ahí Eduardo Berizzo, me imagino, tomará una actitud distinta”, concluyó Valdivia.

La selección chilena debutará en septiembre por las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 de visita en Montevideo ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, para posteriormente recibir a Colombia en suelo nacional. ¿Será con Bravo al arco este comienzo clasificatorio?