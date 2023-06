"Es como que me llamaran a trabajar y diga que no": Johnny Herrera repasa a Claudio Bravo por ausencia en la Roja

Si pusieran un beatbox atrás y un par de micrófonos, sería el comienzo de una batalla de freestyle. Es que Johnny Herrera tomó la palabra y repasó a Claudio Bravo por su ausencia para los próximos partidos de la Roja.

“Al profesor Berizzo le encuentro la razón. Más allá de que sepa cómo juega Claudio, a uno como técnico le enseñan a ser justo con los demás, y el ser justo significa que ley pareja no es dura”, señaló el ex Universidad de Chile sobre al referirse a la preferencia de Claudio Bravo de tomarse vacaciones en vez de estar en los amistosos de la Roja.

“Bravo debería haber estado. Distinto hubiera sido que Berizzo le hubiera dicho ‘descansa, porque quiero ver a estos otros arqueros’. Pero, por lo que dice Berizzo, claramente lo llamó, y eso es un check a favor de él, porque está privilegiando el núcleo en la selección más allá de un solo jugador, y eso es muy válido”, agregó el polémico ex portero frente a las cámaras de TNT Sports.

Si bien para Herrera, Bravo se “recontramerecía las vacaciones, no se vería bien que lo llamaran a las próximas ventanas internacionales”. “Es como que a mí me llamen a trabajar mañana y yo diga no, me voy de vacaciones. Yo tuve el estatus de Bravo en La Roja, en la U, y en mi vida quise faltar a un partido”, analizó.

Por lo pronto, se sabe que Eduardo Berizzo tendrá que decidir quién será el portero en el duelo ante Cuba. Cristóbal Campos, arquero de Universidad de Chile, parecería ser la carta.