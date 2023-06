Patricio Yáñez abordó la polémica de la selección chilena por la ausencia de Claudio Bravo en la nómina de Eduardo Berizzo. La Roja enfrentará en amistosos a Cuba, República Dominicana y Bolivia, pero el arquero solicitó al DT privilegiar sus vacaciones. El hecho generó la molestia del Toto.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero consideró que el arquero “no viene más, y pierde más la selección y Berizzo que Bravo. ¿Si yo lo llamaría? En el fútbol siempre hay matices, no existe sólo el blanco y el negro. Es histórico, pero hay que atenerse a las consecuencias. Si Claudio Bravo tomó una decisión de privilegiar sus vacaciones, con 40 años y que le ha dado todo a la selección chilena, que es un gran jugador en el Betis de Pellegrini y el mejor arquero que tiene Chile, puesto en ese escenario dijo priorizo mi vida, mi familia, y la selección en este momento no tiene cabida”.

Yáñez agregó que “ahora Berizzo ojalá lo cumpla, no vaya a pasar como Quinteros que ahora va a seguir con Cortés en vez de De Paul. Al final los técnicos y los jugadores toman decisiones y yo lo respeto. Bravo no tiene ninguna obligación de venir a la Roja”.

“Es como eso que dijo Berizzo que el que no estaba jugando no viene, que va a priorizar rendimientos. En algún momento tendrá que convocar jugadores que le interesan y no estén jugando. Ojo con pisarse los dedos o dispararse los pies. No sea que mañana tienes que ir a buscar a Bravo, porque yo hoy creo que no lo convoca más”.

Pato Yáñez sentencia: “ahora ojalá esto también: si hay algún histórico que no rinde o no juega, que no lo vaya a seguir poniendo. Las reglas del juego las deja claras, pero no tengamos curva de caracol. Me parece correcto. Bravo tiene que aceptar no ser convocado más y sin llorar”.

La reflexión de Caamaño

Por su parte, también en Radio Agricultura, Cristián Caamaño sostuvo que “cuando Bravo toma la decisión y comunica al técnico de no venir, quizás no estaba enterado del pensamiento de Berizzo de borrar al que no quería venir ahora en junio. Digo, antes que llegara la convocatoria. Y antes hizo lo mismo en clasificatorias que se perdió contra Bolivia y Paraguay porque había fichado en el Manchester City. Y no pasó nada. Creo que él pensó: qué va a pasar, si son tres partidos de morondanga en los que no se juega nada. Y entenderá Berizzo que a los 40 es una necesidad tomarse vacaciones”.

Caamaño concluye: “ahora, si Berizzo decide que el jugador que no venía, ya no puede confiar más en esa persona, sencillamente se acabó el ciclo de Bravo en la Roja. Y Bravo lo asumirá como siempre y Berizzo pagará las consecuencias si después le va mal a la selección”.