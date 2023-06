El tema de la semana es la polémica y bullada ausencia de Claudio Bravo en la selección chilena para los tres partidos amistosos de junio. La Roja enfrenta a Cuba, República Dominicana y Bolivia, pero el arquero comunicó al entrenador Eduardo Berizzo que privilegiaría sus vacaciones.

Ya se rumoreaba que el Toto no estaba nada feliz con la decisión de Bravo, considerando el hecho una muestra de poco compromiso del capitán con la Roja. Hoy el DT rompió el silencio y dejó claro que el tema tiene distanciadas las relaciones.

Berizzo dejó botando que, tras la ausencia de Bravo, no volverá a contar con el experimentado e histórico arquero de la selección chilena, a pesar que viene de terminar la temporada en España por todo lo alto.

En Deportes en Agricultura, Francisco Sagreso explica por qué, pese a no decirlo literalmente, Eduardo Berizzo no convocará más a Claudio Bravo a la selección chilena.

“En los desayunos que tuvo la prensa con Berizzo él dijo textual, yo estuve: ‘el que no quiera estar en la nómina de junio, lo borro’. Así fue lo que dijo, no me lo contaron. Le preguntaron qué pasaba con los que no quisieran venir porque los partidos eran ahí no más e iban a estar de vacaciones, y lo dijo: el que no venga en junio lo borro”, contó Francisco Sagredo.

Además, el rostro de Radio Agricultura sentencia que “está muy complejo esto, Berizzo ya no pude llamarlo después de lo que dijo. Quedó amarrado. Pero esto al DT lo posiciona como autoridad para exigir compromiso”.