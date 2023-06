La selección chilena vuelve a la acción y este domingo 11 de junio enfrenta a Cuba en el estadio Ester Roa de Concepción. Este viernes habló Eduardo Berizzo abordando la polémica y bullada ausencia de Claudio Bravo, quien pidió no ser nominado para privilegiar sus vacaciones.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, experimentados entrenadores del fútbol chileno se refirieron a las palabras del Toto, quien reconoció su molestia y dejó botando que Bravo no viene más a la Roja.

Peineta Garcés, comprensivo con Bravo

Jorge Garcés dijo que “ambos tienen derecho, pero me pongo un poco más al lado de Claudio como persona porque debe estar un poco agobiado con la temporada con copa europea, La Liga y Copa del Rey. Él ya no es un niño y a su edad el desgaste es mayor”.

Agrega que “seguramente viendo los rivales y compromisos que tiene Chile ahora, Claudio ha pensado que no es tan necesario. Incluso puede haber pensado que es el momento para ver a los jóvenes”.

Garcés concluye que “quizás no venga más, no sé si Berizzo quiso decir eso. Si lo quiso decir yo siempre estoy de parte de los técnicos, pero si es así no me parecería lógico desde mi punto de vista. Hay que ver qué quiso decir, si se refería a que ahora no lo va a nominar y después entrando a clasificatorias sí. Berizzo ahora quiere ver a los chicos y el recambio”.

Vaccia pide no ser categóricos

Por su parte César Vaccia expresó que “él como entrenador de la selección tiene toda propiedad en sus decisiones. Seguramente va a evaluar la situación en su justa medida y con todos los antecedentes tomar una decisión. En el fútbol no puedes ser tan categórico, el fútbol es dinámico y flexible. Puede tomar la decisión de no nominarlo más pensando en que los jóvenes están preparados para enfrentar las clasificatorias”.

“Pero yo no sería tan categórico. Hay tantas situaciones, se puede conversar entre Claudio y Eduardo. Cosas que en su momento no fueron expuestas. Hay que saber escuchar y no quedar comprometido de tus palabras”, expone.

Complementa que “uno puede interpretar cosas, pero tampoco dijo que no lo iba a nominar más, pero creo que estos partidos le van a servir a Brayan Cortés o Cristóbal Campos. Esto le puede ayudar a la decisión de Berizzo, y si el que juega lo hace bien seguirá, pero nunca descartando a Bravo”.

Raúl Toro molesto con Berizzo

Por último, Raúl Toro dejó claro que está de parte de Bravo y exige que Berizzo sea más respetuoso con la carrera del meta: “yo pienso que la prudencia en este caso es importante, no estamos hablando de cualquier jugador, es un arquero que tiene el récord de partidos en la selección, segundo es el capitán, tercero el ganador de dos Copas América. El respeto que tienes que tenerle a esta gente es único. Si decidió irse de vacaciones con su familia, por algo será. Se siente cansado, pero no vamos a dudar del profesionalismo de Bravo”.

Sentencia que “por supuesto, Berizzo tiene que bajar un poco las revoluciones. No hablamos de Campos, Cortés o un arquero nuevo. Bravo nos ha dado prestigio. Berizzo queda preso de sus palabras. Si hubiese sido por indisciplina o algo grave está bien. Bravo tiene 40 años y necesita estar con su familia, considerando que además le ha dado tanto al fútbol chileno”.