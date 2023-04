El técnico le restó importancia al arribo del Loco a la Celeste, primer rival de Chile en eliminatorias. Además pidió no agrandar a las nuevas figuras del fútbol nacional.

Jorge Garcés no teme al Uruguay de Marcelo Bielsa: "En la cancha no está ni maestro ni pupilo"

La selección chilena se reencontrará con un viejo conocido en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Roja se estrena ante Uruguay, que tiene todo listo para que Marcelo Bielsa sea su nuevo técnico.

Tras Qatar 2022 Diego Alonso perdió terreno y los cambios en la directiva lo terminaron sacando de la banca. Ahora la Celeste prepara el arribo del Loco, quien puede debutar ante nuestro país. Esto ha generado todo tipo de temores, pero con los que Jorge Garcés no está de acuerdo.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Peineta analizó la inminente llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay, pero le restó importancia. De hecho, para el técnico el foco debe estar puesto en lo que hagan los jugadores chilenos más que lo que pase con el rival.

"No creo que se complique, no tenemos por qué pensar en eso. Debemos ser optimistas, esperar que nuestros chicos el día de ese partido lleguen en un buen momento, como es el caso de Alexis. No hay que temer a ningún rival, los partidos hay que jugarlos", lanzó.

Para Jorge Garcés, no es necesario ni considerar los números de Marcelo Bielsa y hasta le dejó un mensaje a la Roja. "Son estadísticas que dejan de serlo cuando no suceden. Es tan relativo todo eso, supuestamente el pupilo conoce todo lo que hace el maestro, pero dentro de la cancha no está ni el maestro ni el pupilo".

"Hay un grupo de jugadores que tiene que actuar, definir, decidir y ahí no es tanto la mano del maestro. La organización, el trabajo táctico, estratégico, pero luego está la individualidad que decide partidos, independiente de los que estén en la banca", añadió.

Jorge Garcés pide espacios para las figuras jóvenes

Jorge Garcés no sólo tuvo palabras para Marcelo Bielsa y Uruguay, sino que también para el fútbol chileno. La aparición de figuras como Darío Osorio, Damián Pizarro y Alexander Aravena ilusionan a los hinchas de la Roja, pero Peineta pide llevarlo con calma. Esto con el caso de Ignacio Vásquez, que brilla con la Sub 17 y ya tiene listo su arribo a la U.

"Hay que cuidar a esos chicos. Empezar a poner sobrenombres, calificativos, no soy muy amigo de eso. Hay que cuidarlos porque no tenemos tanto, no somos ni argentinos ni brasileños que sacan jugadores a diario y tienen sembrado el universo de jugadores", señaló.

El técnico insistió en el punto dando de ejemplo a Alexis Sánchez. "Cuando salen dos o tres chicos por año hay que cuidarlos. Se han ido tantos y. Han tenido que volver rápido, como (Ángelo) Araos o (Carlos) Palacios. Las Joyas, las Maravillas... de esas tenemos una que lo ha ratificado desde que nació, pero al resto hay que cuidarlos mucho".

Finalmente, Peineta le tiró un palo a los representantes que pelean por las figuras jóvenes. "Hoy se les hace un daño y sobre todo en el tema de empresarios. Son atractivos estos señores, necesarios para el fútbol, pero que muchas veces no conducen como tiene que ser. Primero debería ser como seres humanos, después lo profesional", cerró.