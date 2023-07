Una polémica ausencia tuvo Claudio Bravo de la Selección Chilena. El capitán de La Roja eligió tomarse vacaciones antes que venir a la Fecha FIFA, donde Chile se enfrentó a Cuba, República Dominicana y Bolivia. Una situación que irritó visiblemente a Eduardo Berizzo.

El estratega nacional avisó que esperaba un cierto nivel de compromiso por parte de los jugadores y esa precisamente fue la palabra que más se escuchó en Juan Pinto Durán durante esos días de concentración, mencionada no solo por el DT, sino que también por los jugadores.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y Claudio Bravo, que participó este sábado de una clínica de fútbol en Chillán, habló con los medios. Este evitó la confrontación contra sus compañeros y, principalmente, contra el DT de La Roja, señalando sus motivos que lo llevaron a ausentarse.

“Estoy en una situación de mi carrera que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la selección. Lo que sí es que ahora lo dejé claro es que necesitaba un periodo de descanso, voy a cumplir 41 años y quieras o no eso también se nota”, destacó.

Además, le restó importancia a las palabras del DT, que señaló que pensaba empezar las Eliminatorias con Brayan Cortés, Cristóbal Campos y Gabriel Arias como sus tres arqueros.

“Eso lo va a marcar el rendimiento, de lo que vaya a hacer en mi club, de llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible, cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas”.

Además, destacó que “llevo jugando afuera 18 temporadas continuas, no es menor tampoco, y me tocó un tramo duro en La Liga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan voy a estar”.