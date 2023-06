Marcelo Ramírez y el incio de la Roja en las Eliminatoria: “No podemos darnos el lujo de no contar con Claudio Bravo”

El puesto de arquero en la Roja está debatiéndose de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial del 2026. La decisión de Claudio Bravo de privilegiar sus vacaciones hizo que en esta serie de amistosos Eduardo Berizzo probara a todos sus “suplentes”, viendo acción Cristóbal Campos ante Cuba, Gabriel Arias con República Dominicana y Brayan Cortés ante Bolivia.

Pese a este panorama, hay varios que creen que el actual portero del Betis debe “recuperar” su puesto en el comienzo del proceso mundialista, donde selección chilena debutará ante Uruguay de visita y luego recibirá a Colombia en el mes de septiembre.

En este grupo se encuentra Marcelo “Rambo” Ramírez, quien en charla con RedGol declaró que “me niego a pensar en que Berizzo cometerá el grave error de no contar con Claudio Bravo. Me niego absolutamente a eso. Detrás de Bravo hay muy buenos arqueros, como Gabriel Arias, Cristóbal Campos o Brayan Cortés, pero no contar con él, alguien tan importante para la selección, creo que sería un error”.

“No hay tantos jugadores chilenos jugando al primer nivel en Europa, son muy pocos, más en el puesto de arquero. Darnos ese lujo sería repetir el mismo error que cometió Rueda, cuando lo dejó afuera”, agregó el ex arquero.

En ese sentido, el Rambo sostuvo que “Berizzo tiene que manejar de mejor manera esta situación, porque lo ha expuesto de manera innecesaria, no solo a Bravo, sino que también al camarín de la Roja y sus compañeros”.

“Me niego a pensar que la eliminatoria comience sin Claudio Bravo, es un lujo que nosotros en Chile no nos podemos dar”, concluyó Ramírez.

Claudio Bravo seguirá jugando en el Real Betis de España pensando en la temporada 2023-24, siendo de momento en único arquero en el fútbol europeo dentro de las alternativas que tiene Berizzo bajo los tres palos en el equipo de todos. ¿Será el formado en Colo Colo el titular en este inicio de Eliminatorias?