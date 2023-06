Óscar Wirth elige a Arias para el arco de la Roja: "Aún no digiero la indisciplina de Cortés"

Claudio Bravo fue el gran ausente en la selección chilena durante los amistosos con Cuba, República Dominicana y Bolivia. El portero del Real Betis no fue convocado para irse de vacaciones y luego Eduardo Berizzo puso en duda un llamado a las Eliminatorias al Mundial 2026.

Sólo tres meses restan para el inicio del proceso clasificatorio, por lo que se instala la duda: si Bravo no es convocado, ¿quién debería ser su reemplazante? Óscar Wirth, exportero de la Roja, contestó la pregunta en el Late de Florete y su elegido fue Gabriel Arias.

“Si hubiese una necesidad imperiosa de colocar a alguien que no sea Bravo, yo elegiría a Arias. No es algo de gusto, es de respaldo futbolístico. Participa en un lugar donde el fútbol es mucho más competitivo, donde las exigencias son mayores. Por eso me inclino por él”, explicó.

Además, su elección también tiene en cuenta la indisciplina de Brayan Cortés, la que le significó perder su puesto de titular en Colo Colo. “Hay cosas que todavía no puedo digerir bien. Yo soy seleccionado y para algunas cosas eso me beneficia, pero para otras debo saber cuál es el peso de esa condición”, afirmó.

“Como seleccionado chileno tengo que ser ejemplo en todo. No significa que él tiene que hacer lo que yo diga, de ninguna manera, cada uno sabe lo que hace. Pero hay que tener la madurez y capacidad de hacerlo en el momento que corresponde”, continuó.

Además, afirmó que no ha visto a Cortés superar el nivel que tuvo en Deportes Iquique: “Cuando salió de ahí, lo veía como un arquerazo. Lo veía muy bien, pero salió y nunca más lo vi jugar como jugó ahí. Uno piensa que con el paso del tiempo uno juega mejor, pero no fue así”.

Sobre el resto de las opciones para el arco, Wirth afirmó que “a Cristóbal Campos le falta mucho para ser alguien consolidado en la selección. Hugo Araya tiene potencial, pero debe compaginar muy bien eso con su cabeza. El que está en la cancha es la persona y la cabeza es lo que lo mueve, lo hace tomar decisiones. Es muy importante”.

“El arco es muy complejo para no estar constantemente con todas las antenas encendidas. Requiere de mucha concentración y comprensión, debes entender lo que haces. Y junto con eso debes tener ascendencia de quienes están frente tuyo, quienes te ayudarán a cubrir ese volumen que es tan grande”, cerró.