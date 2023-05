Brayan Cortés se encontró con una opción de volver a ser el arquero titular de Colo Colo. Todo fue a raíz de la expulsión que sufrió Fernando de Paul en la visita al Monagas de Venezuela. El Tuto se inmoló ante un error grosero del Peluca Falcón. Y el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. Por eso, el iquiqueño terminó en la portería en el 1-1 rescatado en Maturín.

Y por la 5° fecha del Grupo F en la Copa Libertadores, el Cacique deberá visitar Buenos Aires para jugar frente a Boca Juniors. La Bombonera será la sede de aquel partido, que podría definir la suerte colocolina en el certamen de clubes más importante de América. Si no ocurre nada extraño, el Indio será el guardameta.

Con este panorama, RedGol salió a buscar la opinión de un arquero histórico del fútbol chileno. De hecho, fue uno de los futbolistas que defendió la camiseta de los tres grandes, además de haber sido dos veces finalista de la Libertadores con Cobreloa. Todas esas referencias son para Óscar Wirth, quien conversó con nuestro inconfundible Paulo Flores. “Lo más probable es que, si él aprendió algo, no suelte más la titularidad”, dijo.

“Pero después de todo lo que lleva, mandarse la embarrada que se mandó…Hay jugadores que creen que pueden hacer lo que se le antoja. Debiese ser una buena lección. De Iquique salió hace bastante años, todavía no aprende…no sé qué pasa por su cabeza. Esa es la verdad”, dijo Wirth, hoy gerente deportivo de Cobreloa.

Óscar Wirth: “Cortés es más que De Paul, pero el fútbol es una mezcla entre el jugador y la persona”

Por cierto, Óscar Wirth cree que el golero surgido de Deportes Iquique es el primero en cuanto a condiciones. “Por cómo estaba haciendo las cosas en un momento, es más arquero que De Paul. Juega mejor”, dijo el meta que fue mundialista con la Roja en España ’82.

“Pero el fútbol es una mezcla entre el jugador y la persona. No puede ser sólo una buena persona o mal jugador. O buen jugador y mala persona. Una buena mezcla entre ambas. Si no están alineadas las dos cosas, en algún momento se te suelta la cadena”, añadió el inolvidable Chino, quien también atajó en el Valladolid de España, el Independiente Medellín de Colombia y Alianza Lima en Perú.

Óscar Wirth le pega a Brayan Cortés: “Se siente igual a Bravo, pero se pone a hacer tonteras”

Óscar Wirth puso un paralelo entre la situación de Brayan Cortés y la gran trayectoria de Claudio Bravo, quien a los 40 años sigue con actuaciones claves, como la que tuvo con el Betis ante el Girona en la penúltima fecha de La Liga. En ese partido, el capitán de la Roja amargó al goleador de moda, Valentín Castellanos.

“Ese es el problema cuando en lugar de decir ‘estoy en Colo Colo, soy el arquero de la selección, el próximo año me voy no sé para qué lado’. ¿Hace cuánto tiempo que viene diciendo lo mismo? Y no sólo no se va para ningún lado. También sale del equipo. Hay que darle un raspacachos, pegarle firme en la cabeza y decirle ‘abúrrete”, le dijo Óscar Wirth a nuestro querido Florete.

Agregó que “el problema es que como se venden y miran para el lado, se dan cuenta que está más cerca. Bravo, con todo lo que pueda tener, se adueña del arco y es lejos mejor que todos. Él se siente igual, con la diferencia que se pone a hacer tonteras”, cerró el otrora meta, quien hoy tiene 67 años.