Fernando de Paul se ha ganado el puesto de portero titular en Colo Colo. Pero podría haberlo perdido por evitar un gol en contra nacido de un error garrafal de Maximiliano Falcón. Una vez más, el defensor uruguayo se confió con el balón, lo perdió y provocó que el Tuto se fuera expulsado con tarjeta roja directa por un foul de último recurso en el empate 1-1 ante Monagas.

El Peluca tenía la bola en su control sin la marca muy cerca. Pero tal como le ocurrió en el duelo frente a Boca Juniors, como que tropezó y puso en riesgo la pelota. Fue el “7” Fernando Basante quien le arrebató el esférico al “36” de los colocolinos, quien venía de ser expulsado en la derrota frente a Curicó Unido que cerró la primera rueda colocolina en el Campeonato Nacional 2023.

Como Falcón no pudo alcanzar al joven atacante de 19 años, Fernando de Paul no encontró una mejor solución que poner en riesgo la integridad del rival con una fuerte patada. Pese a eso, el golero golpeó a Basante fuera del área. Es decir, recibió la expulsión con la tarjeta roja directa por parte del juez brasileño, Bruno da Silva Machado.

Al réferi no le quedó otra chance, pues de no ser por el golpe de Fernando de Paul, la opción de gol era demasiado evidente para el cuadro de Maturín. El ex golero de Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar no podía creer que debía salir del partido. Sus dos manos sobre la cabeza denotaban esa sensación.

Brayan Cortés regresa en Colo Colo por la expulsión de Fernando de Paul

Como todavía había ventanas de cambio disponibles en Colo Colo, Gustavo Quinteros pudo hacer un retoque que le permitió volver a tener un arquero en la cancha para mantener el empate 1-1 frente a Monagas. Fernando de Paul le dio sus buenas vibras a Brayan Cortés, quien se acomodaba los guantes y afinaba detalles para entrar.

El DT argentino-boliviano escogió sacar del campo de juego a Marcos Bolados, quien salió con evidente descontento por la determinación. Pero ya estaba tomada la decisión y el Indio custodió la valla colocolina en los últimos minutos del encuentro, aunque no alcanzó a tener injerencia en el cotejo. Eso sí, con esta suspensión automática de su compañero podrá decir presente en la visita a La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors.

Revive el error de Maximiliano Falcón que terminó con Fernando de Paul expulsado en Colo Colo