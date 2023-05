Lo que fue tomado como una verdadera bomba, se comenzó a desactivar rápidamente, con la situación de Brayan Cortés en Colo Colo, luego de que se pusiera sobre la mesa una eventual salida del jugador a mitad de temporada, por estar en la banca de suplentes.

Es que ya van varias fechas en que el técnico Gustavo Quinteros le ha dado la confianza al portero Fernado De Paul, dejando sentado con los suplentes a Cortés, en una situación que ha llamado la atención en el Monumental.

Pero luego de que radio ADN informó sobre la opción de Cortés de buscar una salida anticipada del Cacique, aunque su contrato vence en el año 2024, desde Blanco y Negro frenaron toda opción.

"No, no lo hemos tocado. Brayan está contento en el equipo, tiene un gran futuro y no lo hemos ni pensado", comentó enfáticamente Alfredo Stöhwing, presidente de Colo Colo.

El mandamás de la concesionaria Blanco y Negro llama a la calma a los hinchas con la situación de portero, donde deja en claro que esta situación se debe sólo a una determinación de Gustavo Quinteros que hay que aceptar como tal.

"En todos los equipos suceden determinadas cosas que el director técnico toma medidas, son técnicas, está en todo su derecho y no hay que ponerle mucho color. Es un jugador importante, por su puesto, pero en un plantel todos son iguales. Todos tenemos que poner el hombre y todos tienen que tener la virtud y capacidad de ser titulares como suplentes en algunas oportunidades", destacó.

Si bien hay que esperar que termine la primera rueda para abrir el libro de pases, en Colo Colo no tienen pensando ningún movimiento con el arquero, salvo que sea una venta al extranjero para Cortés.