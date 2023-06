"Si no está Bravo, tiene que ser Arias": ex arquero de la selección chilena enciende debate tras debut de Cristóbal Campos

La selección chilena sumó su primer triunfo en los amistosos de la fecha FIFA de junio. Este domingo la Roja derrotó por 3 a 0 a Cuba en Concepción, en un duelo marcador por los debutantes, con Cristóbal Campos incluido.

El arquero de la U tuvo su estreno bajo los tres palos del equipo de todos en medio de la polémica marginación de Claudio Bravo. Y si bien cumplió en lo poco que se le necesitó, para un ex guardameta el que debe tomar ese puesto en eliminatorias es Gabriel Arias.

Óscar Wirth pide a Gabriel Arias como el sucesor de Claudio Bravo en la selección chilena

Claudio Bravo decidió disfrutar sus vacaciones y Eduardo Berizzo le dejó claro que tendrá que pelear para volver a la selección chilena. Este deja una pelea en el arco entre Gabriel Arias, Brayan Cortés y Cristóbal Campos, quien se estrenó este domingo contra Cuba.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Óscar Wirth analizó el debut de Campitos, aunque lamentó que no vio mucha acción. “No le llegaron nunca”, se quejó el ex seleccionado nacional.

Para el ex portero, Cristóbal Campos cumplió en un encuentro complicado. “Los partidos que se llega poco generalmente crean incertidumbre, porque te pueden llegar y hacer un gol del que todos van a hablar”.

Aunque pese al estreno del arquero azul, Óscar Wirth dejó claro quién debe tomar el lugar del capitán en el arco. “Siempre he dicho que el arquero de la selección, si no está Claudio Bravo, tiene que ser Gabriel Arias”.

Finalmente el ex seleccionado chileno criticó el nivel de Cuba. “La culpa no la tiene él, pero con rivales así no hay ningún tipo de exigencia o trabajo para tener una opinión”, cerró.