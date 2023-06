Pese a que la selección chilena no sufrió y terminó goleando a Cuba, para Jorge Garcés quedaron muchas dudas. Luego del triunfo de la Roja por 3 a 0 en Concepción, Peineta instaló la preocupación por el esperado recambio del plantel.

Si bien hubo varios nombres que destacaron en el Ester Roa Rebolledo, para el técnico falta mucho para poder olvidarse definitivamente de la Generación Dorada. Todo esto, dejando instalada la alerta para Eduardo Berizzo.

Jorge Garcés instala la alarma por el recambio de la selección chilena

Jorge Garcés conversó con Paulo Flores y RedGol luego del triunfo de la selección chilena ante Cuba y, si bien valoró el resultado, minimizó a los caribeños. “Hay que jugar. Rivales de mayor jerarquía es difícil de encontrar. Estos partidos sirven más para que el técnico vea a los jugadores que no están”.

Peineta dejo que el encuentro sirvió de poco para analizar a las figuras por la poca propuesta de los cubanos. “Querían todos ver al arquero y fue imposible verlo a Campos. La defensa, Zaldivia sabemos que puede rendir, pero fue poco requerido. El otro chico Echeverría sí, lo veo seguido en el campeonato y tiene muchas condiciones”.

Jorge Garcés tuvo elogios para Marcelino Núñez y pidió tiempo con Alexander Aravena. “Nuñez, sin duda, viene trabajando y aportando. Hoy lo ratifica. A Aravena hay que esperarlo, tiene condiciones, pero lejos aún todos de ser el recambio esperado”.

Fue en esa misma línea que Peineta instaló la alarma en la selección chilena por el recambmio. “Estamos desesperados y hoy nos damos cuenta que hay para rato”.

Jorge Garcés insistió en su punto con los casos de Víctor Dávila y Javier Altamirano. “Hay que verlos más, porque hoy es tan difícil analizar quiénes se quedan, quiénes aportaron, dan o no dan. La verdad, el rival… estaba viendo el partido con mi hijo y algunos amigos y no, había errores de los chicos y que no se ven ni en el fútbol amateur”.

“Perdían balones, llegaban tarde. La falta a Mena era expulsión y no quisieron. Era un equipo inexperto, amateur”, sentenció.