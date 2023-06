La selección chilena comenzó los amistosos de la fecha FIFA de junio con un sólido triunfo contra Cuba. La Roja de Eduardo Berizzo derrotó por 3 a 0 a los caribeños en Concepción, en un partido marcado, entre varias cosas, por la presencia de Matías Zaldivia y Rodrigo Echeverría.

Los defensores de Universidad de Chile y Everton se estrenaron como dupla titular en el equipo de todos, incluso con un gol para el último. Pero pese a que rindieron, los hinchas no han dejado de preguntarse las razones de su presencia, algo que el Toto se encargó de explicar.

Berizzo hace un llamado a los jóvenes centrales de Chile por Zaldivia y Echeverría

Luego del triunfo ante Cuba en Concepción, Eduardo Berizzo habló en conferencia de prensa. Ahí el técnico explicó por qué convocó a Matías Zaldivia y Rodrigo Echeverría, dos que tuvo en los microciclos. Ahí, el Toto fue claro.

“Elegí a Zaldivia y Echeverría pensando en el proceso Sub 23, pero teniendo en cuenta que van a compartir el puesto con Catalán y Maripán”, recalcó el entrenador del equipo de todos.

Con esto no sólo confirmó lo que puede ser la defensa en eliminatorias, sino que también le dejó un mensaje a los centrales más jóvenes del fútbol chileno. “Daniel Gutiérrez, Daniel González, Villagra, Vidal, Bruno Gutiérrez les falta jugar partidos, adquirir experiencia, algo lógico a esa edad. Algunos la tienen más, otros bajan a proyección, cosa que me gusta mucho: que no dejen de competir”.

“En julio nos volveremos a encontrar con los centrales sub 23. Dani González era parte de la lista, también Dani Gutiérrez después de jugar un rato en La Bombonera, tenemos centrales que pueden compartir la zaga con Matías y Rodrigo, gente experimentada”, sentenció.

Con esto, Eduardo Berizzo deja en claro que Matías Zaldivia y Rodrigo Echeverría pueden ser parte de la selección chilena que dispute los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La noticia sin duda sorprende, en medio de una renovación del plantel, que puede tener a sus pilares en el fondo con 32 y 28 años respectivamente.