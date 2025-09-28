La selección chilena sub 20 debutó en el Mundial Juvenil de Chile 2025 con trabajado, sufrido y agónico triunfo por 2-1 contra Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. La Roja de Nicolás Córdova comenzó con el pie derecho en la cita planetaria de la que es anfitriona.

Chile se impuso a los oceánicos con los goles de Lautaro Millán (53′), Bathan Walker (79′, descuento de Nueva Zelanda de penal) y Ian Garguez (90’+7).

Tras el duelo, y pese a la victoria a espera de la próxima fecha contra Japón, Mauricio Pinilla dejó una tajante crítica para el DT de Chile sub 20, Nicolás Córdova.

Córdova no se sale del libreto

“Córdova es inteligente para leer los partidos, no es ningún gil, ahora… de que tiene sus propuestas y en base a eso se rige, está clarísimo, pero no se sale del libreto“, expuso Pinilla en el programa De Buena Fuente de DLT Sports.

El ex delantero de la U y La Roja sentenció que “me gustaría que fuera más flexible, sobre todo viendo cómo se va dando el partido. Tiene la posibilidad de interceder de manera diferente según lo que ocurre en el juego pero casi siempre se aferra mucho a sus planes y no se corre de ahí“.

Ahora la selección chilena buscará llegar a seis puntos en la tabla este martes 30 de septiembre, desde las 20:00 horas, nuevamente en un Estadio Nacional a aforo completo.

Cabe recordar que los nipones dieron el puntapié inicial con victoria por 2-0 ante Egipto, como preliminar en el Estadio Nacional, en el turno previo a Chile contra Nueva Zelanda.