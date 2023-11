La Selección Chilena vivió una noche amarga este jueves. El equipo que, hasta ayer, dirigía Eduardo Berizzo, igualó 0-0 con Paraguay y se mantuvo en la octava posición en la tabla. Con uno más en buena parte del partido, Chile no fue capaz de sacar a relucir las diferencias y se quedó sin DT pensando en Ecuador.

Situación tremenda del equipo nacional, que deberá ser entrenado en Quito por Nicolás Córdova. El DT de la Sub 20 toma de improviso esta posibilidad y ante un reto no menor: hacer buen partido ante los ecuatorianos, pese al amplio favoritismo con el que llegan estos.

Ademas, Córdova tendrá otro gran problema. No contará con Damián Pizarro en ataque. El delantero salió lastimado ante Paraguay y fue dado de baja pensando en ese partido. Así, el Nico tendrá que recomponer el ataque sobre la marcha y con lo que tiene.

Reprueban el debut de Damián Pizarro

Pero más allá de no poder jugar ante los ecuatorianos, para los históricos de la Roja el juvenil albo no rindió. En conversación con RedGol, varios actores de antaño en el fútbol chileno analizaron su actuación, con un solo gran consenso: estuvo muy solo.

“De alguna la función de Damián Pizarro era estar entre los dos centrales, para que tuviera espacios Dávila y Brereton. Pero no funcionó tal cosa. No fue importante, no tuvo nada. No logró imponerse. Está dentro de lo normal, porque es muy joven”, destacó César Vaccia.

“Es difícil obtener un resultado positivo con poco volumen ofensivo. ¿Qué situación clara de gol tuvimos? Para un partido tan complejo como éste, es interesante este jugador. A mí me gusta Damián Pizarro. Lo que pasa es que un jugador no se hace solo”, destacó Óscar Wirth.

“No se vio, estuvo en la cancha, pero no participó del juego. Nada. Para jugar en la selección adulta tienes que hacer méritos en tu club, y no lo había hecho Damián en Colo Colo. Tuvo la fortuna que aparecieron los Panamericanos, pero no metió un solo gol”, agregó Jorge Aravena.

“Huérfano absoluto. Ninguna pelota para él, ni jugada para poder meter una diagonal. Le fue muy complejo. Pensé que Berizzo lo iba a sacar antes”, señaló Osvaldo Arica Hurtado a nuestros micrófonos.

“No está todavía para estas instancias. Participó muy poco, no tuvo la inteligencia para hacer movimientos que abrieran la defensa de Paraguay. Y por mantenerlo en cancha perdimos al jugador más profundo que tenemos, que es Aravena”, cerró Coke Contreras.

¿Cuándo vuelven las Eliminatorias?

Tras la finalización de la Fecha 6 de las Eliminatorias, pasará casi un año para volver a ver acción en el actual proceso. Será en septiembre del 2024 cuando Chile se enfrente a Argentina en Buenos Aires y a Bolivia en Santiago, con la misión de seguir metido en la lucha por la clasificación.

¿Qué delanteros podría utilizar Nicolás Córdova para reemplazar a Damián Pizarro?

En la nómina realizada por Eduardo Berizzo destacan los delanteros Alexis Sánchez (Inter), Ben Brereton (Villarreal). Alexander Aravena (U. Católica) y Víctor Dávila (CSKA de Moscú). Dentro de estos nombres Córdova tendrá que ordenar un ataque para visitar a Ecuador.

