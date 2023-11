Fin de la historia. Luego de 529 días, Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica de la Selección Chilena, siendo el tercer entrenador que deja su cargo durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en una noticia que hizo eco en Sudamérica.

Fue cosa de tiempo para que los principales medios de comunicación de este lado del mundo llevaran en sus portales la salida del argentino del Equipo de Todos, que se suma a los despidos de Guillermo Barros Schelotto en Paraguay, y de Gustavo Costas en Bolivia.

En el país natal de Berizzo, Argentina, el diario deportivo Olé publicó que “la selección de Chile no encuentra el rumbo. Poco quedó de la Roja que supo ser bicampeón de América y ahora, inmerso en una crisis futbolística de la que no puede salir hace un largo tiempo, se encontró con el portazo de Eduardo Berizzo“.

Mientras que en Paraguay, donde dirigió en el camino a Qatar 2022, fueron con más bronca y el diario ABC Color habla sobre “la frase que no aplicó en la Albirroja“, la cual se refiere a sus palabras en conferencia de prensa, donde dijo que “los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”.

¿Qué dicen en Ecuador sobre el adiós de Berizzo?

Uno de los diarios más importantes de ese país, El Universo, se explaya y detalla en su titular deportivo que “otra decepción con Chile obligó al DT Eduardo Berizzo a poner su renuncia previo al duelo con Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas”.

Mientras que el sitio especializado StudioFutbol es más simple, y recalca que “Chile se quedó sin DT: Eduardo Berizzo renunció“, para luego destacar que está situación sucede “a sólo cinco días de una compleja visita a Ecuador“.

¿Cómo toman en Sudamérica esta noticia?

“Eduardo Berizzo ‘empacó’ sus maletas y le dijo adiós a Chile, tras igualar con Paraguay”, informa Gol Caracol de Colombia, donde añade que “el estratega argentino deja a la ‘Roja’ en la ‘cuerda floja’“; mientras que Montevideo Portal, en Uruguay es contundente con el título de la información: “Uno menos”.

En Perú, el diario Líbero pone “¡No va más! Eduardo Berizzo renunció como DT de Chile tras no ganarle a Paraguay”, y añade que “sorprendió a todos al renunciar a la dirección técnica”; finalmente, Meridiano de Venezuela publica “¡Bombazo! Director Técnico de Chile abandona la Selección tras el empate ante Paraguay”.

