Menos de un día le tomó a la selección de Brasil tener su primera baja con miras al duelo ante la Selección Chilena del próximo 4 de septiembre, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Las malas noticias llegaron desde Inglaterra.

Desde la Premier League de ese país está el mayor contingente de futbolistas que citó el técnico italiano Carlo Ancelotti para la última doble fecha clasificatoria, donde además visitarán a Bolivia en el alto, con un total de 12 figuras.

Una de ellas es el volante Joelinton, perteneciente al Newcastle United, cuyo equipo enfrentaba al Liverpool en el cierre de la segunda fecha del fútbol inglés, donde sufrieron una agónica derrota como local por 3-2, donde debió salir antes de tiempo.

La primera baja de Brasil para enfrentar a Chile

Fue en el minuto 76 del encuentro que el mediocampista albinegro luego de trabar una pelota con un rival, sintió un pinchazo en su muslo izquierdo, por lo que debió pedir cambio y salió de la cancha entre lágrimas, donde tuvo el consuelo su compañero de equipo y selección, Bruno Guimaraes.

Hasta el momento, desde Newcastle no emitieron una comunicación oficial respecto a la molestia que sufrió Joelinton, pero el gesto del futbolista es muy claro al respecto, por lo que a falta de confirmarse el grado de la molestia, Brasil puede perder un jugador para el duelo con Chile.

¿Cuáles son los partidos del Scratch?

La “Verdeamarelha” de Carlo Ancelotti ya tiene listo su lugar en el Mundial 2026, por lo que sus próximos dos encuentros los jugará para cumplir con el calendario de Conmebol, siendo el primero de ellos ante Chile, el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en Río de Janeiro.

Cinco días después, el martes 9, Brasil cerrará su participación en las Clasificatorias nada menos que a más de 4 mil metros de altura, cuando visiten a Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto, en el mismo horario de su primer cotejo.

