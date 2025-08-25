A una semana y media del juego por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la selección de Brasil entregó su nómina final de 25 futbolistas para el encuentro ante la Selección Chilena, que se jugará el 4 de septiembre en Maracaná.

El técnico italiano Carlo Ancelotti decidió prescindir para este duelo y el siguiente, el martes 9 ante Bolivia en El Alto, del delantero Vinicius Junior, quien está suspendido para el juego con La Roja, además de su máxima figura Neymar, por decisión técnica.

La nómina de Ancelotti en Brasil para enfrentar a Chile

De acuerdo a lo que se dio a conocer en conferencia de prensa en Río de Janeiro, todo el plantel del Scratch deberá presentar en el complejo Granja Comary, en la localidad de Teresópolis, el próximo lunes 1 de septiembre para iniciar sus entrenamientos.

Si bien la base de la convocatoria de Ancelotti es principalmente del fútbol inglés, destaca el llamado en Brasil de dos futbolistas que juegan en el Zenit ruso, como el defensa Caio Henrique y el delantero Luiz Henrique, además de tres jugadores que militan en la competencia local.

ARQUEROS

Allison – Liverpool (ING)

Bento – Al Nassr (ARB)

Hugo Souza – Corinthians

DEFENSAS

Alexsandro – Lille (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Caio Henrique – Mónaco (FRA)

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Fabricio Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhaes – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Vanderson – Mónaco (FRA)

Wesley – AS Roma (ITA)

VOLANTES

Andrey Santos – Chelsea (ING)

Bruno Guimaraes – Newcastle United (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Joelinton – Newcastle United (ING)

Lucas Paquetá – West Ham United (ING)

DELANTEROS

Estevao – Chelsea (ING)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Joao Pedro – Chelsea (ING)

Kaio Jorge – Cruzeiro

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Matheus Cunha – Manchester United (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham Hotspur (ING)

¿Cuándo es el partido de la Verdeamarelha ante La Roja?

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Brasil de Carlo Ancelotti, ya clasificada para la Copa del Mundo, recibirá en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro a la Selección Chilena de Nicolás Córdova, el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

Posteriormente, en el cierre del proceso, el Scratch deberá volar hasta la ciudad de El Alto, donde en su Estadio Municipal jugará su último juego ante Bolivia, en duelo a disputarse el martes 9 del próximo mes, a partir de las 20:30 horas.

