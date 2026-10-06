Ganó seis títulos en Colo Colo, hoy es titular en Argentina y revela el problema de la Roja: “Momento de transición”

Leonardo Gil, que nació en Río Gallegos pero se nacionalizó chileno, abordó el complejo escenario que vive la selección.

Leonardo Gil sigue más vigente que nunca. El “Colo” ahora es titular indiscutido en Huracán y marcha cuarto en el grupo B del torneo de Clausura de Argentina. Por lo que está clasificado a la fase de playoffs.

Campaña donde el volante nacional es fundamental en el esquema de Diego Martínez para armar el mediocampo. “A Huracán le sientan bien los equipos que salen a jugar como nosotros. Somos un equipo ordenado y que sabe contragolpear”, contó a Tiempo Deportivo.

Con la misma claridad que muestra en la cancha, Leonardo Gil también tuvo palabras al ser consultado por su paso por la selección chilena.

“En la selección me tocó estar en un microciclo. Por ahí le falta un crecimiento en lo económico. Hay muchos equipos que tienen estadios municipales, no tienen estadios propios. Ese es un paso adelante que deben dar en infraestructura”, alertó el volante zurdo.

“Colo” Gil recalcó que deben sumarse jugadores experimentados en la selección y así apoyar a los más jóvenes.

“Colo” Gil entrega sus tips para mejorar a la selección chilena

Tras ello, Leonardo Gil destacó la formación de jugadores en Chile y que a su parecer “tienen mucho potencial”. Pero que deben hilar más fino para poder decir presente en el próximo Mundial.

“Hoy están pasando un momento de transición. La verdad que hay un técnico que creo que está en busca de chicos más jóvenes y de hacer recambio. Vi los amistosos y tiene gran equipo, pero falta trabajarlo. Armar un buen grupo para conseguir cosas”, apuntó el jugador que participó de un microciclo con Martín Lasarte.

“Colo” Gil fue parte de los microciclos en la era Martín Lasarte

Pero Gil a sus 35 años sigue disponible para la Roja. Incluso el multicampeón con Colo Colo recalcó que no está escrito en piedra que para el éxito se tenga que excluir a jugadores experimentados.

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El caso más concreto es lo que se vive en Argentina que tras el retiro de Lionel Messi, todavía tiene jugadores arriba de la barrera de los 30 años para seguir en el equipo estelar. Por lo mismo, pidió que no se les deje de lado.

“Tiene que haber gente grande para guiar el camino y que los chicos están alineados a un solo proyecto como tiene que ser. Mi punto de vista, le vendría bien tener uno o dos jugadores grandes”, sentenció.