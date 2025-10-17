La pésima campaña de la selección chilena en las pasadas Eliminatorias lamentablemente se está viendo reflejada en el ranking FIFA. Muy atrás en el tiempo quedaron esos días en que la Roja se codeaba con los mejores combinados del mundo y hoy está obligada a estar en el ostracismo.

Independiente de la última victoria del equipo de todos sobre Perú el pasado 10 de octubre en el Bicentenario de La Florida, Chile siguen si tener un ascenso muy pronunciado en el dicho ranking.

Es más, seguimos siendo penúltimos a nivel sudamericano, apenas superando a Bolivia, elenco que sigue soñando con clasificar al Mundial 2026 al tener asegurado su presencia en el repechaje continental.

El nuevo lugar de Chile en el Ranking FIFA

En este mes de octubre la Roja tuvo un nulo ascenso en el Ranking FIFA, manteniéndose en el puesto 57° con 1441,66 puntos. Aunque ojo, muy cerca están Irak y Arabia Saudita, selecciones que están con 1422.2 y 1420.65 unidades respectivamente.

El triunfo de la selección chilena sobre Perú no sirvió para nada en el ranking FIFA de octubre. | Foto: Photosport.

España lidera en este escalafón con 1875.37 puntos, seguida por Francia (1870.92), Argentina (1870.32), Inglaterra (1820.44), Portugal (1779,55) y Brasil (1761,6).

A nivel sudamericano están 13° Colombia (1696), 15° Uruguay (1678), 23° Ecuador (1590), 39° Paraguay (1498), 49° Perú (1464), 50° Venezuela (1463) y 76° Bolivia (1334).

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El equipo de todos tendrá en noviembre dos partidos de carácter amistoso en Rusia. El 15 se verá las caras ante la selección local, mientras que el 18 enfrentará nuevamente a Perú. Ambos partidos se jugarán en Stadion Fisht de Sochi.