Marlon Ayoví fue mundialista dos veces con Ecuador, que cuenta las horas para recibir a la Roja en Quito. La selección chilena se desplazó a la capital de aquel país en un ambiente algo convulsionado: Nicolás Córdova tomó la conducción técnica interina del equipo tras la renuncia indeclinable de Eduardo Berizzo.

Además de eso, Alexis Sánchez puso el grito en el cielo por las instalaciones que posee el Equipo de Todos. Aunque en la respuesta que le dio el tocopillano a Leonardo Farkas, avisó que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se comprometió a corregir esos problemas en el corto plazo.

Fue en ese contexto que un referente que tuvo La Tri que compitió en dos Copas del Mundo consecutivas dio sus impresiones. De hecho, el motivo de la entrevista que le concedió a Expreso fue recordar el 2-0 que el cuadro ecuatoriano consiguió ante Chile en el camino a Alemania 2006.

Un gol de Iván Kaviedes y otro de Edison Méndez hicieron ganar al elenco de Luis Fernando Suárez. “Teníamos que prevalecernos de local. Nuestra selección era compacta, fuerte e inteligente. Fueron momentos maravillosos porque eso nos dio la pauta para seguir sumando y volver a clasificar”, apuntó Ayoví, quien registró 76 partidos internacionales.

Pero ese partido, jugado el 10 de octubre de 2004, parece haber quedado muy atrás para el otrora mediocampista del Barcelona de Guayaquil, quien a sus 52 años dejó una advertencia a sus compatriotas. “Cualquier futbolista quiere mostrarse con un nuevo entrenador”, manifestó Ayoví en torno al interinato de Córdova.

Mundialista con Ecuador pide no mirar en menos a la Roja

El doble mundialista con Ecuador no quiere mirar de soslayo a la Roja por el duelo que se jugará en Quito. “Córdova no tiene nada que perder. Vendrá con la leña al fuego. Esa poca presión, de alguna u otra forma, le permite trabajar más tranquilo”, manifestó el ex centrocampista de Deportivo Quito y la Universidad Católica de Ecuador.

“Subestimar el momento de Chile puede ser contraproducente”, añadió Ayoví, quien también tuvo palabras para valorar el trabajo del español Félix Sánchez en la dirección técnica. Hay ciertos cuestionamientos al desempeño que ha tenido el DT que entrenó a Qatar en la Copa del Mundo 2022.

Ante esas dudas, Marlon Ayoví fue muy claro. “Hay que verlo con tranquilidad y darle tiempo. Las cosas le van saliendo y los resultados acompañan. Recordemos que si no fuera por los tres puntos menos, Ecuador estaría más arriba en la tabla”, manifestó. Se refería a la sanción que recibió la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el tan bullado caso Byron Castillo.

Otro tema que tocó el oriundo de Guayas fue sobre la nueva estrella del fútbol ecuatoriano: Kendry Páez, quien todavía milita en el Independiente del Valle, pero ya fue adquirido por el Chelsea de Inglaterra. “Es un chico que tiene mucho que aportar al fútbol nacional e internacional. Cuando uno va a la selección debe cargar con responsabilidades. Él está pasando un buen momento y hay que aprovecharlo”, sentenció Marlon Ayoví.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador recibirá a la Roja en la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar marcha Chile y Ecuador en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Así se ubican la Roja y Ecuador tras cinco fechas disputadas en las Eliminatorias 2026.

