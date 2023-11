Ya es oficial. Tras la renuncia de Eduardo Berizzo en la banca de la selección chilena será Nicolás Córdova el encargado de tomar de manera interina el cargo, por lo menos para este martes ante Ecuador en Quito.

Por medio de un comunicado de prensa oficial, la ANFP declaró que “la Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de selecciones juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo, de forma interina, de la selección chilena para el partido ante Ecuador el martes 21 de noviembre a las 18:30 hora local (20:30 de Chile)”.

De esta manera, Córdova tendrá que agarrar este verdadero fierro caliente mientras ejercía sus funciones como Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas, donde además estaba a cargo de la Roja Sub 20.

El chileno, pese a sus cortos 44 años, tiene una larga experiencia dirigiendo. Sin ir más lejos, su debut como entrenador se produjo en el 2016, cando se hizo cargo de Palestino.

No obstante, su camino comenzó un par de años antes. Apenas colgó lo botines en el 2012 tras defender la camiseta del Brescia Calcio logró sacar su título de DT en el Centro Técnico de Coverciano de la Federación Italiana de Fútbol, donde se graduó como técnico UEFA.

Su inicios en las juveniles de la Roja

Tras una corta etapa dirigiendo en el fútbol universitario, Nicolás Córdova se convirtió en octubre de 2014 en el ayudante técnico de Hugo Tocalli en la Sub 20 que jugaría los Sudamericanos de la categoría del 2015 en Uruguay.

Los malos resultados de Tocalli lo llevaron a asumir el cargo, donde no dirigió en partidos oficiales a pesar de darse el gusto de ganar el Torneo Internacional de la Alcudia en su edición 2015. Tras esa experiencia, asumiría en Palestino a finales de año.

Una carrera de altos y bajos

Pese a un buen 2016, donde alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el proceso de Córdova por La Cisterna terminaría en el 2017 tras presentar su renuncia luego de una racha de siete partidos sin victorias.

Su próxima parada sería Santiago Wanderers, donde literalmente viviría un cara y sello notable en cosa de meses. El chileno en noviembre ganó la Copa Chile 2017 tras vencer a la U en la final, pero en diciembre descendió a la Primera B luego de perder ante La Calera en la Promoción.

Los malos resultados en la división de plata hizo que dejara la plaza caturra después de seis partidos sin triunfos. ¿Su próximo destino? Pues Universitario de Perú en junio de ese 2018.

Pese a que en el cuadro crema Córdova estuvo por casi un año, nunca pudo consolidarse en el cargo, dejando el equipo tras 37 partidos con 16 victorias, siete empates y 14 derrotas.

A Qatar los pasajes

En los últimos dos años previos a volver a Chile el formado en Colo Colo vivió una interesante aventura en Qatar, donde estuvo a cargo de la selección Sub23 y dirigió al Al-Rayyan.

Con el seleccionado qatarí juvenil el chileno logró en el 2021 clasificar a la Copa Asia 2022 de la categoría, proyectando a varios jugadores que posteriormente vieron acción en el Mundial adulto meses más tarde.

Por otra parte, en el Al-Rayyan, Córdova dirigió en 43 compromisos, con treces triunfos, diez empates y 20 caídas, registrando un 37.98% de rendimiento.

Su vuelta a Chile

En agosto de este año Nicolás Córdova asumió como Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas, donde está a cargo de supervisar el trabajo de la selección chilena Sub 20, Sub 17 y Sub 15. Esto lo hará en un programa que incluye trabajo conjunto con los clubes del fútbol nacional.

Además, el DT se hizo cargo de la Roja Sub20, esto con miras al Mundial de la categoría de la FIFA a organizarse en el 2025.

Las vueltas del fútbol lo ponen ahora en esta situación, a lo menos, compleja. Córdova debe preparar en cosa de días una dura visita a Ecuador en medio de las crisis en la Roja adulta, en lo que sin duda será su prueba más importante como entrenador.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Chile enfrentará a Ecuador este martes 21 de noviembre a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

