Johnny Herrera propuso a Gustavo Quinteros como el nuevo entrenador de la Roja luego de la salida de Eduardo Berizzo. El Toto renunció tras el amargo empate con Paraguay y ahora la selección chilena busca un DT para el resto de las Eliminatorias al Mundial 2026 y también la Copa América 2024.

En Todos Somos Técnicos, el exportero de Universidad de Chile se sacó la camiseta y dijo que el entrenador de Colo Colo es la mejor opción. “Yo voy a buscar a Quinteros. No es tan caro, no como lo que gana Berizzo, por ejemplo”, argumentó el exseleccionado nacional.

“No es que me quiera meter en el bolsillo de lo que gana la gente, pero me refiero a la situación de la ANFP, que está muy mal económicamente. Por tanto, un técnico que a lo mejor está un peldaño más bajo que los top de línea como Ricardo Gareca”, comentó después.

Para Herrera, la delicada situación de Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026 aún se puede revertir. “Cambiar al entrenador te da todas las posibilidades. Con lo horrible que has jugado, estás a tres puntos de clasificar directo, a dos puntos”, consideró.

Más allá de mencionar que Quinteros sería una opción más económica para la ANFP, el panelista de Todos Somos Técnicos valoró lo que ha hecho en el Cacique. “Es la forma en que juega. Es el entrenador de Colo Colo, pero va para adelante. Por último el tipo es valiente y va a buscar los partidos. Lo demostró en la Copa Libertadores”, cerró.

¿Quién va a dirigir a la Roja ante Ecuador?

Si bien la búsqueda de un entrenador definitivo para la Roja es un tema de gran importancia, más urgente aún es saber quién será el interino ante Ecuador y liderará los próximos entrenamientos del seleccionado. Eduardo Berizzo dejó la banca a pocos días de que Chile tenga que viajar a Quito.

La lógica dice que el elegido será Nicolás Córdova, jefe técnico de las selecciones juveniles y técnico de la Sub 20 que trabaja en Juan Pinto Durán. Pero por el momento no hay nada confirmado. Luego de la renuncia de Berizzo, no hubo palabra de la ANFP. Pablo Milad no habló.

Otra posibilidad, de acuerdo a lo que la Roja tiene más cerca, es que Luis Mena, entrenador de la selección chilena femenina, tome la dirección técnica interina del elenco masculino. Cualquier decisión debería conocerse dentro de las próximas horas.

¿Cuándo juega la Roja contra Ecuador?

Con el objetivo de rescatar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026, la selección chilena visitará a Ecuador, en la altura de Quito, el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas. Un técnico interino dirigirá a la Roja en su visita a la Tri.

