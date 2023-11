Alexis Sánchez y su profunda tristeza por la renuncia de Berizzo: "Es injusto, me encantó como entrenador"

Eduardo Berizzo renunció a la selección chilena tras el amargo empate de La Roja contra Paraguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, como local en el estadio Monumental. El mismo Toto no resistió su 37,5% de rendimiento y dio un paso al costado.

Tras una larga espera tras el duelo, los capitanes de la Roja hablaron. Lo hizo Gary Medel y Alexis Sánchez. El tocopillano lamentó el adiós del entrenador.

“Triste, con pena, porque estábamos trabajando bien, lo veía en todos los entrenamientos. Creo que es injusto por lo que entregaba cada jugador. Es responsabilidad un poco de los jugadores, nosotros mismos de estar más concentrados en lo que queremos”, dijo Alexis.

Sánchez agregó que “tenemos la pelota siempre, pero no entra el gol. Agradecerle al profe Berizzo, no tengo nada más que decirle. Trabajó siempre serio, me encantó como entrenador y espero volverlo a encontrar en el futuro”.

“Rescató jugadores jóvenes. Trabajó profesionalmente y agradecerle lo que hizo. Qué más voy a decir, nada”, complementó AS10.

Conversación en el búnker y duelo ante Paraguay

Al ser consultado si el camarín trató de persuadir a Berizzo de su decisión, el delantero manifestó que “no sé yo estaba en otra, en la ducha. Y no sé si está tan claro. Todavía no hablamos todos en grupo, algunos estaban en el doping. Llegando a Pinto Durán lo hablaremos”.

Por último, sobre el duelo ante Paraguay y la llegada de jóvenes a La Roja, sentenció que “nos desesperamos un poco. Con uno más teníamos que estar más tranquilos y es parte de los jugadores que están debutando recién. Están llegando y es parte de adaptarse”.

Ahora la Roja debe buscar un DT interino que se ponga el buzo y dirija de urgencia este martes contra Ecuador en Quito, por la sexta fecha de eliminatorias. Hay poco tiempo y obligación de puntos.

¿Chile podrá clasificar al Mundial 2026? ¿Chile podrá clasificar al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuándo juega la selección chilena contra Ecuador?

A espera de definir un DT interino tras la renuncia de Eduardo Berizzo, la selección chilena visita a Ecuador este martes 21 de noviembre, desde las 20:30 horas, por la sexta fecha de las eliminatorias.

¿Qué dijo Berizzo en la conferencia de prensa tras el empate contra Paraguay?

Eduardo Berizzo anunció su retiro manifestando que “he hablado recién con el presidente de la Federación, Pablo Milad, y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”.