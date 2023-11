Gary Medel fue el capitán en el último partido de Eduardo Berizzo como director técnico de la Roja. Luego del amargo empate sin goles frente a Paraguay, el Toto presentó la renuncia en una declaración muy breve donde no aceptó preguntas y sólo comunicó su decisión indeclinable.

Los futbolistas chilenos declinaron hablar con la prensa, salvo por el Pitbull, quien se mostró muy triste y enojado por la determinación. “Se va por la manera como lo tratan, se le faltó el respeto. Se vive el proceso de recambio, lo que todos querían. No sé cuántos jugadores nuevos había”, introdujo el zaguero del Vasco da Gama de Brasil.

“Se estaba dando de buena forma. Pero hay que esperar un poquito, no todo es de un día para otro. No lo dejaron trabajar tranquilo, por eso se cansó. Faltó apoyo de la dirigencia y de la gente que no respeta los procesos. Se va triste”, reveló Medel.

Pero también valoró los aportes que dejó el Toto en su paso por el Equipo de Todos. “Se creó un ambiente que hace mucho tiempo que no se vivía. Berizzo renovó todo Pinto Durán con la plata de su bolsillo. No de la dirigencia, de él. Hizo grandes cosas y esperemos que eso dé frutos”, manifestó el bicampeón de América.

Los hinchas y el periodismo fueron blanco de las críticas del Pitbull. “No sólo la gente, también ustedes. La gente los lee a ustedes y lo que ponen en prensa. ninguno se hace cargo. Es lo que pasa, llega un técnico, después otro. está tres partidos sin ganar. Siguen con lo mismo, que quieren que cambie jugadores. Y somos los que somos”, afirmó.

Gary Medel defiende la renuncia de Berizzo en la Roja: “Trabajar así no es agradable para nadie”

Gary Medel respaldó la determinación de Eduardo Berizzo, quien le puso punto final a su ciclo en la Roja. “Es algo muy personal, nos habló a los más cercanos. No era favorable para él, se sentía súper triste por la situación. Trabajar de esa forma no es agradable para nadie”, apuntó el experimentado futbolista.

“El Toto es un gran técnico, mejor persona. No hay nada que decir. Al chico que sea pregúntale cómo lo respetan por cómo los trata. Espero que no cueste caro. Que sea un cambio positivo. No sé quién va a llegar, estamos en la quinta fecha. Va a ser difícil, a pensar positivo”, agregó el Pitbull.

Tuvo más palabras. “Que venga un cuerpo técnico con energía, que la gente lo apoye y respete el proceso, que es lo más importante. Estos puntos son perdidos. Contra Colombia también, cuatro puntos importantes. Pero hay que revertir”, dijo también el “17” de la selección chilena. Reconoció que había dos dirigentes en el vestuario de Chile, pero que él no habló con ellos.

Medel les deja un recado a los Sub 23 de la selección chilena

Berizzo se la jugó por dos cambios en la segunda parte frente a Paraguay: hizo ingresar a Felipe Loyola y Maximiliano Guerrero. Buscó replicar la exitosa sociedad que el lateral de Huachipato y el extremo de Deportes La Serena conformaron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Algo que, al parecer, no le cayó muy bien a Medel.

“Los de la Sub 23 no son tan chicos. Tienen 22 o 23 años. Se tienen que hacer responsables, es lo que todos ustedes querían. Esperamos que dé frutos. La 23 no es lo mismo que la adulta y se ve reflejado en los partidos, que son más rápidos, más fuertes y duros. Esperemos que lo hagan bien, tenemos potencial. Hay que esperar el proceso y apoyarlos en cada momento. Será muy difícil la Eliminatoria”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador recibirá a la Roja en la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

