Johnny Herrera no quedó contento con los comentarios de Arturo Vidal sobre Ignacio Saavedra. El King criticó al volante de Universidad Católica por su desempeño en el clásico universitario, pero a su excompañero en la selección nacional no le gustó cómo se expresó y lo dejó claro en Todos Somos Técnicos.

“Se puede criticar a cualquier persona, como lo hacemos acá, en la parte futbolística. Pero no es la forma. Saavedra estuvo con nosotros mucho tiempo (como sparring), como dos o tres años. Uno puede criticar a quien se le plazca dentro de los planos futbolísticos, pero hay formas y formas”, dijo Herrera.

“Yo llevo menos tiempo en esto (comentarista). A lo largo de todo mi periodo, al único que le falte el respeto fue al central boliviano (José María Carrasco), que fue casi en off. Después pedí disculpas cuando dije que era malo, que no puede jugar en la U. No fue atacando, pero era lo que estaba viendo”, contó.

“Yo pedí disculpas porque no era la forma de criticar a un colega. Hay formas y formas: “No me gusta porque no cierra bien”, “no me gusta porque no gana en el juego aéreo”, “no me gusta porque es pecho frío”, “no me gusta porque no tiene pase con la pierna izquierda o no tiene salida”. Hay formas y formas”, recalcó.

El episodio que mencionó corresponde al ocurrido a inicios de 2022, cuando exportero de Universidad de Chile no se dio cuenta que estaba al aire en TNT Sports y criticó duramente a Carrasco. Luego, cerró con que “uno no puede ser despectivo con un colega aunque el tipo juegue en Tercera o Cuarta”.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Ignacio Saavedra?

En una transmisión de Twitch, Arturo Vidal revisó el compacto del encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Ahí, criticó el desempeño de Ignacio Saavedra en el clásico universitario. En específico, apuntó a su ubicación en el campo de juego en medio de un ataque de la U.

“¿Estos dos qué hacen ahí? ¿Este es el volante? Este es Saavedra. Este hueón siempre está al lado de los centrales, no sale de ahí. Mira, y va a salir con las manos atrás. Más encima alega el hueón barsa, el hueón fresco. ¿Qué alega? Si hizo todo mal”, criticó el King, quien se recupera de su operación de rodilla.

El volante de la selección chilena siguió con su transmisión, mientras que un seguidor tomó registro del momento y lo compartió en redes sociales. El video rápidamente se viralizó en redes sociales. Ignacio Saavedra no se manifestado por las críticas que le llegaron del King.

