Una de las grandes figuras del triunfo de Universidad de Chile por 3-1 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, fue Renato Cordero, el volante formado en los azules.

Fue uno de los valores más destacados en el encuentro jugado en el estadio Santa Laura, siendo elogiado por los hinchas y por un histórico del club en la transmisión.

Johnny Herrera se rindió en elogios con el juvenil de la U, quien estuvo en la cancha en reemplazo de Emmanuel Ojeda, que volvió de una lesión, y lo hizo de gran manera.

En ese sentido, el ex portero de los bullangueros quedó tan contento, que comparó el juego de Cordero con el que tenía Luis Musrri en los clásicos, por lo que lo aplaudió de pie.

Como el eterno capitán

Para Herrera, ahora comentarista deportivo en TNT Sports, fue muy bueno el planteamiento de Universidad de Chile, con jugadores, que no venían jugando, que sacaron la pega.

“Para lo que Universidad de Chile venía mostrando fue una cara completamente distinta, con muchos jóvenes, con un Israel Poblete que la rompió, Cordero que dejó todo en la cancha”, comenzó explicando.

“Me hizo recordar incluso a Luchito Musrri como jugó hoy en día. Recorriendo todo el campo, se comió la mitad de la cancha, se comió a los volantes ofensivos de la Universidad Católica”, enfatizó.

En ese sentido, asegura que esto habla del buen trabajo defensivo que mostró el plantel de Pellegrino, que fue clave ante la UC.

“Dos centrales que estuvieron impeque. Casanova que había sido un poco cuestionado y Zaldivia. Prácticamente la U no sufrió atrás, no tuvo malos ratos. Toselli me recuerdo en el primer tiempo una sola atajada, un remate de lejos. En el segundo realmente no recuerdo una buena tapada. Habla bien de la parte defensiva”, detalló.

¿Cuántos partidos registra Renato Cordero en la Universidad de Chile?

Renato Cordero suma 16 partidos disputados en la U, ocho de ellos como titular. 12 han sido por la primera división y cuatro por la Copa Chile. No tiene goles, tampoco asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

