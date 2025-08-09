Universidad de Chile sigue disfrutando del gran presente de Lucas Assadi, quien nuevamente fue protagonista en la goleada de los azules por 4-1 ante Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.

El repunte que ha tenido el volante, desde que fue titular en el Superclásico ante Colo Colo ha sido para aplaudir, así también lo creen varios históricos del club que están felices con su rendimiento.

Por lo mismo, Redgol conversó con varios que han escrito una historia importante con la camiseta de la U, quienes aseguran que ahora hay que exigirle metas más altas a Assadi.

“Hoy tuvo asistencia, tuvo gol, anda iluminado”, fue el análisis del técnico César Vaccia, uno que siempre le ha tenido fe al juego de Assad por la U.

Lucas Assadi tiene vueltos locos a los históricos de la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Assadi debe seguir mejorando

Fueron otros destacados quienes también se suben al bus de Lucas Assadi en Universidad de Chile, donde aseguran que la U está jugando para su talento y nivel.

“El funcionamiento que tiene la U permite que estas individualidades resalten mas. Cuando a la U le juegan de igual a igual encuentra espacios y se acomoda. Assadi es extraordinario, lo digo desde que no estaba jugando”, explicó Marcos González.

Pero fue el ex entrenador campeón con la U, Héctor Pinto, el que puso una mochila con más presión a Assadi, donde asegura que debe superándose con el equipo.

“Sabe que era mi carta, siempre a un nivel importantísimo, es la exigencia que le tenemos que tener, de ahí para arriba puede rendir mucho más”, detalló.

