Eduardo Berizzo dejó de ser el entrenador de la selección chilena. Luego del paupérrimo 0-0 ante Paraguay en el Estadio Monumental, el argentino decidió pescar sus cosas y marcharse a sólo días de viajar a Quito para enfrentar a Ecuador por la fecha 6 de las Eliminatorias.

La ANFP está contra el tiempo y por lo mismo debe dar rápido con un interino que agarre este verdadero fierro caliente. Opciones no hay muchas, ya que deben ser entrenadores que estén bajo contrato en alguna de las divisiones inferiores de la Roja.

En ese sentido, el nombre que toma fuerza para ponerse el traje de bombero es Nicolás Córdova, actual Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas. El chileno es la primera opción en las oficinas de Quilín y ya comenzaron los movimientos para subirlo al avión rumbo a Quito.

Según información del periodista Rodrigo Arellano, ya hubo intentos de comunicación en horas de esta madrugada, todo para poder comenzar con los trabajos en Juan Pinto Durán a primera hora de este viernes.

La noticia está todavía en desarrollo, ya que desde la ANFP y Pablo Milad ha reinado un alarmante silencio tras decisión tomada por Eduardo Berizzo en el Estadio Monumental. ¿Será Córdova el bombero de la Roja en esta pasada?

¿Cuál es el cargo que asumió Nicolás Córdova en la selección chilena?

Como Jefe Técnico de Selecciones Juveniles Masculinas, Córdova está a cargo de supervisar el trabajo de la selección chilena Sub 20, Sub 17 y Sub 15. Esto lo hará en un programa que incluye trabajo conjunto con los clubes del fútbol nacional.

En ese puesto, Nico busca implementar sus conocimientos adquiridos en Europa, donde sacó su título de entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, dependiente de la Federación Italiana de Fútbol, más la validación correspondiente en el INAF.

¿Qué equipos ha dirigido Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova fue entrenador entre 2016 y 2017 de Palestino, para luego ir a Santiago Wandereres hasta 2018. Posteriormente dirigió a Universitario de Perú, Al Rayyan y la Sub 23 de Qatar.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Berizzo en la selección chilena?

Desde su llegada a la Roja, en mayo del 2022, hasta la madrugada de este viernes, Berizzo dirigió un total de 16 partidos entre Amistosos y Eliminatorias, logrando cuatro victorias, seis empates e igual número de derrotas. Además estuvo en el cargo durante los Panamericanos de Santiago 2023, donde ganó cuatro duelos y empató uno.

Tras 529 días en el cargo, el argentino deja el Equipo de Todos con un rendimiento del 37.5%, el más bajo del úlitmo tiempo. Los datos en Eliminatorias son discretísimos, con apenas un triunfo, dos igualdades y otras dos caídas.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Chile enfrentará a Ecuador este martes 21 de noviembre a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

