Nicolás Córdova está de regreso en el fútbol chileno y tendrá la difícil misión de reestructurar el balompié nacional desde sus bases. El entrenador criollo fue confirmado por la Federación de Fútbol de Chile como nuevo jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas.

Tras el anuncio, el mismo Córdova manifestó: “hola a todos, estoy muy contento e ilusionado de ser parte de este proyecto de las selecciones juveniles y vengo con muchas ganas a aportar a la mejora de nuestro fútbol chileno. Un abrazo para todos, saludos”.

El entrenador estará a cargo de supervisar el trabajo de la selección chilena sub 20, sub 17 y sub 15, en un programa que incluye trabajo conjunto con los clubes del fútbol nacional.

Cabe recordar que Nico Córdova viene de dirigir en Qatar, en la banca de la selección sub 23 de ese país y el Al Rayyan. Además, fue el técnico de la selección chilena sub 20 campeona del Torneo Intenacional de l’Alcúdia 2015 en España.

El estratego criollo intentará implementar sus conocimientos adquiridos con formación europea, esto tras convertirse en entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, dependiente de la Federación Italiana de Fútbol, más la validación correspondiente en el INAF.

El saludo de Nico Córdova

¿Qué equipos ha dirigido Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova hizo su preparación en Europa y ya ha dirigido en Chile. Fue entre 2016 y 2017 cuando estuvo en Palestino, para luego ir a Santiago Wandereres hasta 2018. Posteriormente dirigió a Universitario de Perú, Al Rayyan y la Sub 23 de Qatar.

¿Dónde jugó Nicolás Córdova en su carrera?

Como futbolista, Nicolás Córdova fue mediocampista con pasos por Colo Colo, Unión Española; Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia en Italia.