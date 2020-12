Nico Córdova y su llegada a Qatar: "No les interesa si fracasaste o triunfaste, les interesa el recorrido que tuviste"

Luego de casi un año sin dirigir, Nicolás Córdova dio la sorpresa y fue anunciado como el nuevo entrenador de la selección Sub 23 de Qatar. El ex técnico de Palestino, Santiago Wanderers y Universitario tendrá la experiencia más difícil de su carrera en el país que recibirá el próximo Mundial y para el que intentará levantar jugadores jóvenes para dicha cita.

Este miércoles el chileno conversó con Futuro Fútbol Club y contó detalles de cómo se gestó su llegada al elenco asiático. "Si hay algo que tengo en consideración son los contactos que voy conociendo en el fútbol, dejarlos abierto y preguntar lo que se está haciendo. Se abrió la chance y ahora, ad portas de un Mundial, Felix Sánchez tiene prioridades más imporantes que la Sub 23. Ellos pensaron en mí y al final se dio esto, que creo es una buena decisión que tomé".

Córdova sabe que no será fácil, pero tiene claro que puede lograr su objetivo. "Una de las cosas que conversamos es subir más gente a la adulta, que sería un gran logro de mi parte. Qatar es un país muy chico y no tiene tantos jugadores, no son más de 3 millones de personas, donde 1 millón y medio son extranjeros. No hay mucho margen y apuestan a potenciar lo que tienen".

Nicolás Córdova asumirá uno de sus máximos desafíos como entrenador en Qatar. Foto: Agencia Uno

"Me cautiva estar en el país del Mundial, de una selección adulta. El proyecto ya existe, yo seré parte con mis capacidades y eso es enriquecedor, hay gente muy capacitada no solo en lo futbolístico sino médico y nutricional, van adelantados años luz de nosotros", agregó.

Córdova reconoce que su edad y su experiencia jugaron a favor a la hora de ser elegido. "Edorta Murua, al estar en Sudamerica, vio que trabajamos con poco recurso y nos arreglamos con lo que hay. Tenemos un hambre distinta para generar este tipo de proyectos. Y hay algo que marca la diferencia: no les interesa si fracasaste o triunfaste, les interesa el recorrido que tuviste".

El ex mediocampista también explicó que su camino como técnico tiene como pilar lo aprendido en sus últimos años como jugador. "Yo decidí ser entrenador viejo, por los DT's que tuve, porque me enseñaron cosas que a los 22 no iba a captar nunca por mi edad y mi inmadurez".

El idioma será uno de los temas a tratar, pero para Córdova todo saldrá bien. "La información llega a los jugadores, los entrenadores tenemos que saber cómo entregarla a cada uno. Si bien los jugadores son de un grupo, son islas, porque piensan y tienen necesidades distintas, de fútbol, de vida, de trato. Hay unos que no les gusta que les hablen y otros que les encantan. A la hora de poder informar algo, es determinante saber a quién tienes en frente. Hay cosas para todo el plantel, pero las finas deben ser tratadas individualemente".

"En un grupo, cuando hablas al medio, algunos te miran, otros te escuchan, otros cantando la canción de la noche anterior, otros en la mina y es así. Lo fue así hace 50 años y lo será en 20 años más", sentenció.