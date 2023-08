Las inferiores de la selección chilena por fin comienzan a aclarar su panorama. Este lunes la Federación de Fútbol de Chile confirmó el arribo de Nicolás Córdova como su nuevo técnico para las ramas más jóvenes de la Roja.

El técnico, que ha hecho gran parte de su carrera tanto de jugador como técnico en el exterior, regresa al país para tomar un fierro caliente. Y es que luego de los fracasos del último tiempo, la parte más joven del Equipo de Todos necesitaba un nuevo líder, el que llega con estilo europeo.

Nicolás Córdova asume las inferiores de la Roja

Luego del fracaso en el Sudamericano Sub 20 al mando de Patricio Ormazábal, la selección chilena se quedó sin técnico. Desde entonces se estuvo analizando a varios nombres, saliendo humo blanco este lunes con la llegada de Nicolás Córdova.

El ex mediocampista aterriza en la Roja, donde tendrá la gran oportunidad de su carrera. Luego de pasar los últimos años en Qatar, el otrora volante vuelve al país con la misión de levantar a un equipo herido y que necesita recuperar a los jóvenes para el futuro.

A través de un comunicado, la selección chilena confirmó el arribo de Nicolás Córdova, quien se hará cargo de las inferiores. “El director técnico estará a cargo de todas las selecciones juveniles masculinas de Chile (Sub 20, Sub 17 y Sub 15)”, detallan.

Además, el nuevo estratega de la Roja tendrá un trabajo en conjunto con todo el fútbol chileno. “Organizará y supervisará las tres categorías e implementará una metodología unificada que será compartida y trabajada en conjunto con todos los clubes del fútbol chileno”.

El arribo de Nicolás Córdova a la selección chilena será con su estilo europeo. Esto debido a que se formó como DT en el Centro Técnico de Coverciano en Italia, para luego pasar por la INAF. Eso no es lo único, ya que también cuenta con experiencia internacional a nivel de clubes y selecciones, lo que tiene más que ilusionados a los hinchas.

¿Dónde jugó Nicolás Córdova en su carrera?

Como futbolista, Nicolás Córdova tuvo una tremenda carrera en el extranjero. Tras sus pasos por Colo Colo y Unión Española, partió a Italia, donde defendió al Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia.

¿Qué equipos dirigió Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova hizo su preparación en Europa y ya ha dirigido en Chile. Fue entre 2016 y 2017 cuando estuvo en Palestino, para luego ir a Santiago Wandereres hasta 2018. Posteriormente dirigió a Universitario de Perú, Al Rayyan y la Sub 23 de Qatar.