De la manera más dramática e inesperada posible, la Selección Chilena se quedó sin entrenador, luego que el argentino Eduardo Berizzo presentara su renuncia al cargo, luego del empate sin goles con Paraguay, que lo deja en la parte baja de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“He manifestado mi deseo de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”, aseguró el ahora ex DT del Equipo de Todos en conferencia de prensa, ante la sorpresa de quienes estuvieron presentes en el Estadio Monumental.

Pero ahora, la renuncia de Berizzo obliga a la ANFP, y en particular, a su presidente Pablo Milad, a buscar con urgencia un entrenador interino para que dirija no sólo el próximo partido, este martes como visita ante Ecuador, sino que el entrenamiento de este viernes, en Juan Pinto Durán.

Y es aquí que los nombres se resumen a quienes actualmente tienen contrato con la Federación de Fútbol de Chile, a la espera de poder encontrar el nombre definitivo para la siguiente fecha FIFA, que será en septiembre del 2024, nada menos que ante el campeón del mundo Argentina.

¿Quién asumirá la banca de Chile?

La primera alternativa, y que está al alcance del ente rector del fútbol chileno es Nicolás Córdova, que en la actualidad es jefe de las selecciones menores masculinas, y además el técnico de la Selección Sub 20, que estuvo trabajando las pasadas dos semanas en Macul.

Pero hay otra posibilidad, que también es cercana para la ANFP, y es la de Luis Mena, hoy entrenador de la Selección Chilena Femenina, quien logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en medio de la polémica por las futbolistas que militan en Europa y el bochorno con las arqueras.

Entre los hinchas ha aparecido una tercera alternativa, pero que hoy está muy lejana al país, y es la de Jaime García, ex entrenador de Ñublense, quien por estas horas se encuentra en Europa, con su familia de vacaciones, donde incluso se reunió con seleccionados nacionales.

¿Cuándo es el próximo partido de La Roja?

Con el objetivo de rescatar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones en las Clasificatorias, la Selección Chilena deberá ser dirigida por un interino, cuando visite a Ecuador, en la altura de Quito, el martes 21 de noviembre, desde las 20:30 horas.

¿Quién será el técnico interino de la Selección Chilena? ¿Quién será el técnico interino de la Selección Chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.