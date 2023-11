La selección chilena confirmó a su entrenador interino tras la renuncia de Eduardo Berizzo. En un comunicado, el elenco nacional informó que Nicolás Córdova liderará los entrenamientos de la Roja y dirigirá el partido contra Ecuador por la fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“La Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de selecciones juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo, de forma interina, de la selección chilena para el partido ante Ecuador el martes 21 de noviembre a las 18:30 hora local (20:30 de Chile)”, dijeron.

Luego del empate sin goles con Paraguay, la Roja volverá a los entrenamientos este mismo viernes. Al mando de Córdova, además DT de la Sub 20, el equipo tendrá una práctica privada, sin acceso a la prensa, donde comenzará a preparar el encuentro contra Ecuador.

Será el primer entrenamiento sin Berizzo, quien renunció pasada la medianoche en el Monumental. “Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería. Estoy convencido de que las chances de clasificar al Mundial están intactas”, dijo en su adiós.

¿Quién es Nicolás Cordóva, el bombero de la Roja?

Nicolás Córdova asumió la banca interina de la Roja luego de la salida de Eduardo Berizzo. La decisión parecía lógica, pues el entrenador nacional tiene el puesto de jefe técnico de las selecciones juveniles y además es el DT de la Sub 20, por lo que conoce a fondo el día a día de Juan Pinto Durán.

Córdova asumió su rol como jefe técnico de las juveniles a fines de agosto. El entrenador chileno, con pasos además en las bancas de Palestino y Santiago Wanderers, arribó a nuestro país algunos meses después de terminar su vínculo con Al Rayyan de Qatar, donde estuvo por más de un año.

El entrenador llegó a supervisar el trabajo de la Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20 masculina. Luego, asumió como entrenador de esta última y, recién hace unos días, lideró su segundo microciclo. Su objetivo más cercano ahí es el Torneo de Promesas Sub 18 y el más importante el Sudamericano Sub 20 del 2025.

En sus primeras semanas de trabajo, manifestó que “es un motivo de orgullo estar en la selección, es una responsabilidad muy grande, ya sea como jefe técnico o entrenador de cualquier categoría. Estoy entregando lo mejor que tengo, todo mi profesionalismo y mis capacidades a los jugadores”.

¿Cuántos partidos dirigió Eduardo Berizzo en la Roja?

Eduardo Berizzo alcanzó a dirigir 16 partidos en la selección chilena. Dejó un registro de seis derrotas, seis empates y apenas cuatro triunfos. Tuvo un 37,5% de rendimiento total en la banca de la Roja.

