Pato Yáñez tuvo palabras sobre Eduardo Berizzo y el paupérrimo rendimiento de la Roja, pero no quiso olvidarse de los jugadores. En la edición matutina de Deportes en Agricultura, el exfutbolista le otorgó incluso mayor responsabilidad a los seleccionados por el término del ciclo del DT.

De partida, comentó las palabras de Alexis Sánchez y Gary Medel luego de la salida del DT. El Niño Maravilla manifestó su tristeza por la renuncia de Berizzo, mientras que el Pitbull apuntó a la prensa y a los hinchas por no respetar el proceso del entrenador. Yáñez no estuvo de acuerdo.

“No les voy a pedir mucho porque no son los más llamados a hacer un análisis profundo. Hablan más de sensaciones. Pero les faltó decir: “Berizzo trabaja muy bien, pero no pudimos llevar a cabo lo que él trabaja”. Alexis desapareció todo el segundo tiempo, eso ya no es algo táctico”, contó.

“Pero el jugador defiende. Eso nos pasó a nosotros también. Les echas la culpa a los guatones y viejos de la prensa. Es la descarga. Pero ellos son tan responsables. Yo le pongo un porcentaje más alto de responsabilidad a los jugadores que al técnico”, disparó después.

Pato Yáñez dice que ni Guardiola hace jugar a la Roja

Pato Yáñez continuó su análisis y, si bien no quiso reivindicar a Eduardo Berizzo, comentó que no existe materia prima para la selección chilena. “Si no tienes jugadores, es muy difícil. Tenemos poco, es la verdad. Pero ojalá que el técnico que llegue pueda redireccionar ese poco y hacerlo más agresivo”, dijo.

Sobre el empate de Chile y Paraguay, comentó que “los jugadores andan bajos, después de un rato pensé que habían sacado a Alexis. Ben Brereton sigue siendo un correcaminos, pero corriendo para atrás más que para adelante. Damián Pizarro estorbó y molestó, pero no intervino para nada en el ataque”.

“Para mí los principales responsables son los jugadores. Cuando llegó Berizzo a la Roja, uno decía: “Conoce el medio, puede sacar algo”. Pero el componente importante son los jugadores”, continuó.

“Si no tienes materia prima, puedes traer a Guardiola y no pasa nada. No tenemos jugadores. Y no hay respuesta de proyección. A lo mejor en un año más, los chicos de la Sub 23 y, que tampoco están calificados para seguir a la Generación Dorada, pueden trabajar mejor con otro técnico”, siguió.

Igualmente criticó a Berizzo por cómo planteó el partido ante Paraguay. “Chile salió con atacantes que tenían que defender demasiado. Chile metía el poto cerca de Brayan Cortés y otorgó muchas facilidades. Fue un partido muy malo de la Roja”, analizó.

“Se acabó el ciclo y no veo que Chile haya mejorado. Este grupo de jugadores debe tener mayor confianza y crecimiento, y ver si nos alcanza para algo. El objetivo sigue ahí, pero estamos complicados. Chile no pudo encontrar solución a lo que planteó Paraguay y eso se lo adjudico al DT”, cerró.

¿Cuántos partidos dirigió Eduardo Berizzo en la Roja?

Eduardo Berizzo alcanzó a dirigir 16 partidos en la selección chilena. Dejó un registro de seis derrotas, seis empates y apenas cuatro triunfos. Tuvo un 37,5% de rendimiento total en la banca de la Roja.

Todas las novedades de la selección chilena y las Eliminatorias al Mundial 2026 en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.