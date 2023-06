Máxima promesa de Ecuador suplica que no lo comparen con Messi: "Soy normal, soy Kendry"

Ecuador se borda una estrella hoy por hoy con la aparición de un increíble talento para su fútbol: Kendry Páez. Con apenas 16 años, el volante de Independiente del Valle ya fue vendido al Chelsea de Inglaterra e ilusiona a todo su país con tener a su propio Lionel Messi. Eso sí, suplica que no los comparen.

Y es que el mediocampista, que partirá a la Premier League cuando cumpla 18 años, ha tenido un tremendo nivel tanto con su club, donde es compañero del chileno Matías Fernández, como con la Tricolor juvenil. Así, desde ya hay varios que lo postulan como “el nuevo Messi“. Un apodo que él mismo pidió borrar.

“No quiero que me digan ‘el Messi de Ecuador'”

“He visto que dicen ‘el Messi de Ecuador’. No quiero que me comparen con Messi. Yo me siento normal. Soy Kendry Páez y voy a darle el nombre a mi país, voy a seguir siendo yo”, disparó de entrada en diálogo con ESPN.

Tras eso, se desmarca de la Pulga y dispara que “Messi es algo muy especial, muy top. Es el mejor. Ahora tengo 16 años y no me pueden comparar con él. Estoy en un proceso, tengo muchas cosas que mejorar y ganar mucha experiencia”.

Cabe destacar que Páez vio acción con Ecuador en el Mundial Sub-20 de Argentina, y tuvo una gran actuación. Además, lo más seguro es que a final de año también juegue la Copa del Mundo Sub-17 con la Tri, por lo que sigue con todo intentando llenar de orgullo a su país.

Así las cosas, el desafío más próximo para Kendry Páez tiene nombre y apellido: la Copa Libertadores. Independiente del Valle avanzó a octavos de final tras vencer a Corinthians y van con todo por el sueño.