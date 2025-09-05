La selección chilena no pudo en el nuevo debut de Nicolás Córdova como DT interino de La Roja: fue derrota por 3-0 en el estadio Maracaná contra Brasil, por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Y una de las decisiones de Nico Córdova que llamó la atención a una hora del duelo fueron los los tres cambios que realizó en la formación titular, respecto de lo que había considerado en el último entrenamiento.

Así, Lucas Assadi, de gran presente en Universidad de Chile, partió en el banco para darle su lugar a Ben Brereton. Fue el mismo entrenador quien explicó el sorpresivo movimiento.

Mayor profundidad con Brereton

“Pusimos jugadores de más profundidad, por eso pusimos a la delantera titular, porque por muchísimo rato íbamos a jugar en terreno propio“, dijo Córdova.

Nico Córdova transparenta la suplencia de Assadi en Chile contra Brasil.

El DT agregó que “cuando recuperábamos el balón queríamos transiciones rápidas y por eso elegimos a Ben en lugar de Assadi, porque no íbamos a tener el balón mucho rato“.

Cebe considerar que finalmente Assadi ingresó en los 76′ por Lucas Cepeda. Asimismo, en la titularidad Córdova privilegió a Felipe Loyola en lugar de Rodrigo Echeverría en mediocampo y a Iván Román por Daniel González en defensa.

“Sobre Iván, una de sus mejores cualidades es que es muy competitivo y lo demostró hoy. Eso es lo que se debe generar con los futbolistas de alto rendimiento y para ello es necesario tener una mentalidad como él. En ningún momento dudamos en ponerlo como titular. Contento por su debut, lo hizo bien, tiene que mejorar un montón de cosas y va por buen camino”, sentenció el

DT de La Roja.