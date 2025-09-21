Alexis Sánchez se reencontró con el gol después de mucho tiempo y vuelve a ilusionar tras su segundo partido como nuevo jugador del Sevilla, en La Liga de España. AS10 marcó contra Alavés y en el debut, ante Elche, había avisado con una asistencia en el empate 2-2 contra Elche.

Y no es un misterio, pero el mismo Alexis confirmó en entrevista con AS que quiere seguir en la selección chilena. El deseo de Sánchez es liderar el nuevo proceso de La Roja y jugar el Mundial 2030 con 42 años.

Sin embargo, el periodista Coke Hevia no lo ve tan fácil y se desmarca de la idea. ¿Podrá Alexis regresar a La Roja, ganarse un lugar y liderar el nuevo camino a la Copa América y eliminatorias?

“Habría que estudiar a Alexis si…”

“No“, dijo tajante Coke Hevia a BolaVIP Chile. Agregó que “ahora, si Alexis Sánchez mete ocho goles y seis asistencias en el Sevilla a lo mejor habrá que estudiarlo, pero por ahora son expresiones de deseo. Alexis no juega con continuidad hace mucho rato“.

Gol de Alexis en Sevilla: Coke Hevia cuestiona posible reaparición en La Roja.

Respecto a las declaraciones de Alexis, quien manifestó que ama el fútbol al nivel de Lionel Messi y Cristiano Rinaldo, Hevia expuso que “pasa que esos dos se pasaban unos pueblos, pero Alexis fue top ten en su momento. El Alexis Sánchez del Arsenal estuvo en un nivel topísimo“.

Coke Hevia sentenció que “Alexis para mí estuvo top ten del mundo, pasa que Messi y Cristiano se arrancaban del resto. El que estaba tercero ya era de los terrenales. Alexis estuvo a ese nivel sin dudas, un poquito menos, él estuvo en un nivel top, el tema es que de eso ya pasó mucho tiempo“.

El próximo desafío del Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo será este martes 23 de septiembre contra Villarreal por una nueva fecha de La Liga.