Ben Brereton arribó este martes a Chile para sumarse a los trabajos de Eduardo Berizzo en la Selección Nacional, que se prepara para los amistosos ante República Dominicana, Cuba y Bolivia, en lo que será el ensayo general previo al arranque de las Eliminatorias en Septiembre próximo.

El chileno inglés, que confirmó tras su último partido que no seguirá en Blackburn y que todo indica que apenas se abra el mercado de pases se confirmará su paso al Villarreal de España, viene de no lograr el ascenso con el conjunto inglés y pese a cerrar anotando la temporada, no logró alcanzar las cifras del año anterior.

Pero ahora, con la Selección es otra cosa y el bueno de Ben mostró su felicidad por volver a pisar territorio nacional y sumarse a los trabajos con Berizzo. “Estoy entusiasmado, van a ser buenos partidos. Estoy feliz de volver a la Selección y ver a los muchachos”, señaló.

Además, en relación con la importancia de los encuentros, destacó que “los próximos tres partidos van a servir para juntarnos. Va a ser bueno y ojalá podamos conseguir triunfos”.

Por último y consultado en torno a su inminente traspaso al Villarreal, Brereton evitó comprometerse y solo se limitó a decir que “fue una buena temporada con Blackburn y por ahora sigo trabajando duro”.

Vale recordar que Brereton, en su trayectoria con la Selección suma 18 partidos jugados, con cuatro goles y dos asistencias. La última vez que anotó fue en enero del 2022, cuando Chile recibió a Argentina en Calama. Ahí, convirtió un golazo de cabeza que dejó atónito a Emiliano Martínez.

Tras eso, Ben entró en una sequía goleadora con la roja que se sostiene hasta hoy y que espera romper en alguno de los compromisos que se realizarán entre el 11 de junio y el 20 del mismo mes.