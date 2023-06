Pablo Galdames conversó con RedGol desde Italia horas antes de que Eduardo Berizzo hiciera oficial la nómina de la selección chilena para la fecha FIFA de junio en la que Cuba, República Dominicana y Bolivia serán los rivales. El volante criollo estaba ilusionado de ver su nombre en la lista, pero eso no sucedió.

“Yo vine a Cremonese en busca de minutos para poder volver a estar en la selección, así que ojalá cuando salga la nómina encuentre mi nombre ahí”, le confesó a la Redgoleta el mediocampista de 26 años. Eso sí, también dejó en claro su postura si no aparecía: “y si no, tocará seguir trabajando nomás y seguir peleando para poder estar en algún momento”.

Pablo Galdames: “Todas las decisiones de mi carrera han sido pensando en la Roja”

Ante la posibilidad de que su nombre no estuviera en el tradicional posteo del Equipo de Todos en redes sociales, Galdames fue consultado sobre la opción de que, considerando que se acerca el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pueda volver a ser llamado ahí sí o sí.

“Sí, obviamente, para mí siempre ha sido un sueño vestir la camiseta de la selección. Las veces que me ha tocado lo he hecho con mucha ilusión y bueno esa ha sido una de las razones por las que siempre he apuntado a poder tener una buena carrera futbolística”, dispara de entrada Pablo Galdames.

Tras eso, destaca que “yo sé que eso te hace estar más cerca de la selección y sin lugar a dudas todas mis decisiones en mi carrera han sido pensando en la selección de Chile, que al final para un jugador siento que es lo más lindo”.

“Así que nada, trabajando, si no soy convocado obviamente hay que seguir trabajando para poder llamar la atención del entrenador y volver a ser convocado en algún momento”, concluyó el mayor del clan Galdames.

Así, de momento Pablo Galdames se concentrará en definir su futuro. Tras terminar la temporada a préstamos con la Cremonese, que descendió en la Serie A, ahora debe volver a Génova para ver si será considerado en el plantel o si tendrá que buscar un nuevo equipo donde sumar minutos y seguir soñando con la Roja. La primera fecha de las eliminatorias será en septiembre, Chile debuta ante Uruguay de visita y sigue de local ante Colombia.