Una noche mágica consiguió este domingo Víctor Dávila con el León de México. Se coronó campeón de la Conchachampions, pero además fue elegido como el mejor jugador de la final, demostrando así el gran momento que pasa el chileno en suelo azteca.

Se impusieron por 1-0 a Los Angeles FC, completando el global por 3-1 y asegurando boletos para los dos siguientes Mundiales de Clubes, producto del cambio de formato que este tendrá a partir de su siguiente edición.

Es por eso que el chileno, quien quedará en la historia como la gran figura del primer título internacional del club, sacó pecho una vez finalizado el partido y se atrevió a desafiar a Eduardo Berizzo de cara a la próxima Fecha FIFA, donde el formado en Huachipato está convocado.

“Espero seguir con este rendimiento, espero seguir en la Selección, me toque jugar o no. Sabemos cómo es el fútbol y espero ponérsela difícil esta vez (a Berizzo) y que me toque jugar un poco más de tiempo. Voy a seguir trabajando y esforzándome y espero que vaya ganando mi lugar en la Selección”, aseguró.

“Me siento en un buen momento, con mucha confianza. Se me han dado torneos bastante buenos, eso hace que me sienta muy confiado en mi juego y saco lo mejor de mi. Tengo que agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico, porque mucho de ese juego hace que sea más protagonista dentro de la cancha”, destacó.

Vale destacar que Dávila llegó en 2017 a México. Ha jugado en 197 partidos ese país, jugando en tres clubes distintos: Necaxa, Pachuca y León. Por la Selección, en tanto, solo ha jugado tres partidos, la última vez fue ante Argentina, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Con Eduardo Berizzo, ha sido citado, tanto en la gira por Asia como en el último partido ante Paraguay, pero el DT ha optado por no utilizarlo, algo que espera revertir ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.