Ver EN VIVO Chile vs Canadá en el camino de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007

CDF se la ha jugado con varios partidos y mundiales del recuerdo, y para este fin de semana tiene preparado la transmisión del recordado torneo juvenil en Canadá.

La Roja de José Sulantay y donde unos jóvenes y prometedores futbolistas nacionales daban sus primeros pasos en la selección, lo que sería el inicio de la Generación Dorada.

Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Mauricio Isla y Carlos Carmona eran figuras de esta selección que había clasificado por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo juvenil con Sulantay a la cabeza.

Arturo Vidal ya había firmado para partir al Bayer Leverkusen desde Colo Colo. El King era fundamental en este equipo. (Foto: Getty)

Torneo en el que llegarían a ser terceros del mundo en un tremendo y emocionante campeonato y el que podrás ver completo este fin de semana, empezando con el debut de Chile ante los locales por la fase de grupos.

El cuadro nacional se enfrentó con Canadá y logró un rabajado pero sorprendente 3-0 con goles de Nicolás Medina, Carlos Carmona y Jaime Grondona.

Imperdible duelo y que estará disponible en todas las señales del Canal del Futbol y será transmitido íntegramente.

Día y hora: ¿Cuándo ver Chile vs Canadá en el debut de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007?

Chile vs Canadá en el debut de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007 será transmitido este viernes 10 a las 20:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Chile vs Canadá en el debut de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007?

Chile vs Canadá en el debut de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007 será transmitido por CDF Básico, CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde seguir por streaming Chile vs Canadá en el debut de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007?

Si buscas un link para ver online Chile vs Canadá en el debut de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

Por si fuera poco, durante el mes de julio las señales CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF seguirán liberadas de pago a los usuarios debido a la contingencia.