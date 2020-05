Sulantay aclara el salto de Vidal, de Colo Colo a la selección: "Me dijeron que Jorquera era el mejor"

El pasado muchas veces es polémico, sobre todo al identificar el origen de los principales cracks del mundo futbolístico. Es el caso de Arturo Vidal, que tiene decenas de descubridores y personas que facilitaron su salto a la elite.

Uno de ellos es José Sulantay, ex seleccionador Sub 20, quien se mostró sorprendido por los dichos de Cristián Saavedra, quien aseguró a RedGol que si Borghi y él no le avisan, Vidal pudo quedar fuera del proceso de la selección que llegó al tercer lugar del mundo en 2007.

La escena se dio en el estadio Monumental y Saavedra asegura que Sulantay "no conocía" a Vidal. "Nosotros le dijimos ‘oiga, tiene que llevar a éste, es el mejor’. Y ahí está po': mira dónde está (Vidal) ahora. Tan equivocados no estábamos", reveló el ex ayudante del Bichi.

José Sulantay recordó los orígenes de Arturo Vidal en la selección chilena

Sulantay dice que la historia es distinta. Que él efectivamente fue a las canchas interiores del estadio Monumental a ver un duelo entre juveniles del Cacique y Universidad Católica, y que Claudio Borghi le envió una silla para que se sentara al borde del terreno.

"Fui a verlo con (Daniel) Morón, que estaba trabajando conmigo, con los arqueros. Vidal estaba con el (número) 4 y lo cité de inmediato (a la selección) para el lunes. El recado que me mandaron era que (Cristóbal) Jorquera era el mejor", asegura Don José desde Coquimbo.

Vidal había jugado solo 17 minutos ese semestre con los albos y tenía solo tres partidos en el profesionalismo. Pero Sulantay asegura que llevó a Vidal a un amistoso contra O'Higgins en San Fernando ("dirigía Jorge Garcés") y luego a una gira que por México. "De Colo Colo llevé a Paillaqueo, Juan Pablo Arenas, Vidal y Gerson Acevedo", asegura.

Cuando regresó a Chile, Vidal creció en consideración para Borghi, que le dio minutos ante Unión Española y en la final de ida del Torneo de Apertura de ese año, contra Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el recordado partido del doblete de Matías Fernández.