Una triste noticia sacude a Coquimbo. Paula Sulantay, hija del fallecido José Sulantay, dejó este mundo durante este lunes 6 de noviembre. La noticia la confirmó su hermano menor, el diputado Marco Antonio Sulantay, a días de que se cumplan cuatro meses de la muerte del exentrenador nacional.

“Éramos cinco. Ahora vamos quedando cuatro. Mi hermana Paula ya no llora por la partida de su viejo amado. Ahora está con él. Se nos fue joven, llena de vida. Sólo puedo decir que Dios me hace fuerte y me ayuda a conformarme. Un beso al cielo, hermana querida”, escribió Marco Antonio en Twitter.

Luego, en diálogo con el diario El Día, confirmó que su hermana falleció en su hogar. “Ella regresó al país desde Honduras para cuidar a mi papá, se quedó en Chile y hace tres semanas se sintió mal, por lo que fue intervenida. Había sido dada de alta, pero sufrió un paro y no fue posible reanimarla”, lamentó.

El diputado Sulantay anunció que el cuerpo de Paula, quien tenía 53 años, será trasladado a Coquimbo. Hace poco menos de cuatro meses, su padre también tuvo su adiós en la Cuarta Región. Fue velado en la Parroquia San Pedro y sus restos descansan en el Parque del Recuerdo de Coquimbo.

Coquimbo envía sus condolencias por Paula Sulantay

Coquimbo Unido, club con el que José Sulantay tuvo historia, también se pronunció por la noticia. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento de la hija de nuestro exdirector técnico, don José Sulantay Silva (QEPD), en la ciudad de Santiago; Sra. Paula Sulantay Olivares (QEPD)”, escribieron.

“Enviamos nuestras sinceras condolencias, Fuerza y Coraje a su familia, amigos/as y cercanos/as en este momento de profundo dolor. Todo Coquimbo junto a ustedes en un eterno abrazo”, agregaron.

Hace no muy poco, al elenco pirata y al fútbol chileno le tocó despedir a José Sulantay. El entrenador que lideró a una generación cargada de estrellas en el Mundial Sub 20 del 2007 falleció el 20 de julio de este año luego de un progresivo deterioro de su salud. Su deceso se produjo en su natal Coquimbo.

El extécnico dejó en este mundo a Marcia Olivares, su esposa, y a sus cinco hijos: Marcelo Javier, José Carlos Rodrigo, Marco Antonio, Paula Gigliola y Carolina Luisa. Ahora, con el sensible fallecimiento de Paula, cuatro hijos le sobreviven.

