El 14 de junio de 2022 la selección chilena disputó su tercer partido al mando de Eduardo Berizzo en una gira por Asia donde sumó derrotas ante Corea del Sur y Túnez, y un empate frente a Ghana, aunque la tanda de lanzamientos penales fue para los africanos. El DT hizo un positivo balance y reconoció que tiene mucho trabajo por hacer.

Y aparecieron los problemas. Hubo clubes chilenos que solicitaron desconvocar una decena de jugadores para el duelo de la selección Sub 23 de Chile ante Uruguay, este 18 de julio en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, así que el Toto -que estará a la cabeza del equipo nacional- ha tenido que rehacer sus planes.

Pero en la Dirección Deportiva Nacional están decididos a fortalecer el área selección y, según se enteró Redgol, la idea del español Francis Cagigao es darle cabida a dos nuevos representativos de trabajo permanente.

Se trata de las categorías Sub 14 y la Sub 18, dos series que actualmente no están en el organigrama de representativos nacionales, que componen la selección olímpica (Sub 23), la Sub 20, Sub 17 y Sub 15. En Inglaterra, por ejemplo, hay categorías para menores de 21, 20, 19, 18, 17 y 16 años, además de selecciones A, B y C.

"Los jóvenes no vienen con el bagaje necesario para el fútbol internacional. Tenemos que hacer este espacio para ellos. Es una tarea ardua y difícil. Necesitamos introducir más jugadores y que la federación haga más partidos y torneos afuera", manifestó el ex ojeador del Arsenal de Inglaterra en abril de 2022, como anticipo de la idea que pretende echar a andar.

Todos los entrenadores de selección trabajarán alineados



Desde que todas las selecciones chilenas cuentan con entrenador, Francis Cagigao ha procurado alinear el trabajo de todos los cuerpos técnicos, algo que considera clave por el conocimiento que pueden compartir y la sinergía que se puede dar en el proceso, sobre todo el formativo.

Ariel Leporati, entrenador de la Roja Sub 15, integra el cuerpo técnico de Hernán Caputto en la serie Sub 17. Y el ex técnico de Universidad de Chile se suma al staff de Patricio Ormazábal en la Sub 20, que ya cuenta con doce microciclos desarrollados con miras al Sudamericano de la categoría en enero de 2023.

"Intentaré trabajar muy de cerca con Ormazábal y con los técnicos de las divisiones inferiores", apuntó Eduardo Berizzo en su presentación oficial en Chile. Y tal como hizo su antecesor, Martín Lasarte, el Pato también tendrá participación en algunas labores del Toto, aunque ahora no estará Sebastián Miranda, quien fue interino en la U e integra el equipo de colaboradores del uruguayo Diego López en el Romántico Viajero.