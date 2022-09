El Lobo del Aire piensa que tanto en la U como en la Roja han tomado decisiones poco adecuadas en las elecciones de sus cuerpos técnicos. "La gente encargada no piensa, no evalúa ni hace esos análisis", lanzó Marcos González en una conversación con Redgol en La Clave.

Marcos González fue una pieza clave para la Universidad de Chile en 2011. Además del bicampeonato que los azules lograron ese año, la escuadra adiestrada por Jorge Sampaoli alcanzó la Copa Sudamericana, el único título internacional con el que cuentan las vitrinas del Centro Deportivo Azul. Por cierto, el espigado defensor cumplió un rol clave en esa conquista continental.

Por estos días, y a sus 42 años, el ex futbolista nacido en Río de Janeiro sigue pendiente al devenir del fútbol nacional. Sobre todo a dos lugares que lo identificaron mucho: el Romántico Viajero, donde comenzó su carrera por allá por 1997. Y la selección chilena, que por estos días afina detalles para afrontar dos partidos amistosos en España y Austria ante Marruecos y Qatar, respectivamente.

La fe de González al trabajo de Eduardo Berizzo es irrestricta. Pero también trazó un paralelo entre los momentos que vive el Equipo de Todos y el Bulla, que tomó mucho aire con la victoria ante Palestino en el Campeonato Nacional 2022, aunque antes de vencer a los árabes el equipo estaba muy, muy comprometido y cerca del descenso directo. Fue en una conversación con el panel de Redgol en La Clave de este miércoles 21 de septiembre.

El Lobo del Aire trazó un paralelo entre las conducciones técnicas del colombiano Reinaldo Rueda y el uruguayo Martín Lasarte en el combinado chileno y el cafetalero Santiago Escobar con el también charrúa Diego López en la U.

"También pasó en la Universidad de Chile. Trajeron un colombiano, después un uruguayo y ninguno de los dos da resultado porque no tenemos la intensidad y no es lo que el fútbol chileno necesita, pero bueno, la gente que está cargo sigue inventando y haciendo cosas que no tienen sentido", fue la dura crítica que hizo el ex marcador central de Flamengo de Brasil.

Marcos González fustiga a las dirigencias de la U y la Roja

Para Marcos González, el arribo del reemplazante de Triple R no fue el adecuado. "Después llegó Lasarte, que es más ordenado y menos ofensivo, en eso no hay ningún misterio. El fútbol uruguayo tiene todo mi respeto históricamente, ha pasado por encima de nosotros muchas veces, pero no era lo que nosotros buscábamos", analizó.

"Traer un DT más conservador, ordenado y ordenó el equipo, no se veía tanto desorden. Pero esos análisis la gente encargada no lo hace. Le nombran al uruguayo o el ecuatoriano que sea y lo traemos. No piensan ni evalúan", lanzó el ex Palestino y Columbus Crew de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En la Universidad de Chile claramente el tema es algo más urgente, pues la tabla de posiciones todavía apremia a la escuadra que interinamente dirige Sebastián Miranda. "Pasamos esos dos técnicos en la selección. La U sufre el mismo proceso, vemos a la U igual que la selección en este momento. Intentamos levantar el fútbol chileno sin pensar a quién ponemos para levantar la selección. Me pone mal el desprestigio que tienen los jugadores por culpa de gente que no tiene la capacidad", cerró el Lobo del Aire.